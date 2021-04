Dammers: 'De scheidsrechter moet aanvoelen dat dit geen penalty is'

Het incident ging in eerste instantie aan scheidsrechter Manschot voorbij, maar de VAR (in dit geval Kevin Blom) riep de arbiter naar het scherm om te gaan kijken. Na enig wikken en wegen werd besloten de bal op de stip te leggen. Zahavi benutte namens PSV die buitenkansje. 'Ik krijg die bal vanaf anderhalve meter tegen mijn arm aan,' aldus Dammers. 'Ik kan niet de hele wedstrijd met mijn handen op de rug lopen. Ik vind het zwaar gestraft. De scheidsrechter laat eerst ook doorspelen. De VAR moest ingrijpen. Ontzettend zuur dat dit een beslissend moment is.'

Niet capabel

Ook coach FC Groningen-coach Danny Buijs kon niet om de beslissingen van de VAR heen. 'Als je niet ziet dat die bal van Dumfries over de achterlijn is ben je volgens mij misschien niet capabel genoeg,' trekt Buijs van leer. 'Ik vind dat dit niet kan gebeuren, dit is wel eredivisie. Bij de penaltysituatie vind ik het zwaar gestraft. Ik ben positief dat wij tot de 97e minuut er een wedstrijd van weten te maken tegen PSV. Het was in ieder geval tot het eind spannend.'

Net geen gelijkmaker Padt

Doelman Sergio Padt was diep in blessuretijd nog heel dichtbij de gelijkmaker. Hij rukte mee op na een corner, kreeg de bal ook op zijn hoofd maar kon er geen richting aan geven. 'Die bal kwam net te hoog voor mij. Het was een goede voorzet. Ik schamp hem, kom er net niet goed genoeg bij. Er stonden al twee mensen van hun op de doellijn. Het was heel leuk geweest als we hierdoor nog een punt hadden binnen gesleept. Helaas lukte dat niet.'

