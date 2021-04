Afgelopen: Lycurgus delft onderspit, Dynamo is landskampioen

Het beslissende derde duel in Apeldoorn is om 15.00 uur begonnen en is live te volgen via onderstaande stream. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Wytze Kooistra.

Het staat 1-1 in de best-of-three finale serie, waardoor de wedstrijd op zondag de beslissing brengt in de strijd om de landstitel. Afgelopen woensdag wonnen de Groningers na een ongekende thriller in Apeldoorn de eerste wedstrijd. De terugkeer van Auke van de Kamp in dat duel zorgde zelfs voor tranen bij Arjan Taaij, de coach van Lycurgus.

Kansloos

Zaterdag verloren de Groningers in het Alfa-college Sportcentrum vervolgens kansloos van de ploeg van coach Redbad Strikwerda (1-3), waardoor er een derde en beslissende wedstrijd nodig is.

Stand: 3-12

Mocht Lycurgus zondag winnen, dan is de vierde landstitel in de geschiedenis van de club een feit. De ploeg van coach Arjan Taaij werd in 2016, 2017 en 2018 al kampioen van Nederland. Dynamo pakte de landstitel in totaal twaalf keer. De eerste keer was in 1991 en de laatste keer was in 2010.

Triple voor Lycurgus?

Mocht de landstitel veroverd worden, dan is dat de derde prijs van dit seizoen voor Lycurgus. Begin oktober wonnen de Groningers de Supercup door Orion te verslaan, en vorig week zondag werd de nationale beker veroverd ten koste van Dynamo.

De Groningse ploeg eindigde eerder in de kampioenspoule na een moeizame fase op de valreep als tweede achter de ploeg uit Apeldoorn, die vervolgens geplaagd werd door een corona-uitbraak.

