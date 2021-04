Blessure speelt scheidsrechter Siemen Mulder parten bij condititietest

'Ik ben al een paar maal weggezet als 'niet fit' zonder dat mij om uitleg is gevraagd,' begint Mulder zijn eenmalige reactie die per mail naar alle media is verstuurd.

'Gewoon een pechseizoen'

'In mijn hele carrière had ik nog nooit een test niet gehaald en is er nooit discussie geweest over mijn fitheid en trainingsarbeid. Ik heb gewoon een pechseizoen met een hele vervelende achillespeesblessure. Van altijd fit naar een seizoen vol blessures,' licht hij verder toe.

Uitgestapt bij test

Alle scheidsrechters en assistent-scheidsrechters in het betaald voetbal worden op de KNVB Campus in Zeist drie keer per seizoen getest op hun fysieke en conditionele gesteldheid.

Vorig jaar heb ik tijdens de eerste lockdown een paar maanden aan crossfit-training gedaan en daar begonnen de klachten Siemen Mulder - KNVB-scheidsrechter

'Vorig jaar heb ik tijdens de eerste lockdown een paar maanden aan crossfit-training gedaan en daar begonnen de klachten. Deze klachten werden na de eerste conditietest van het seizoen alleen maar heftiger en uiteindelijk zo erg dat ik voor de winterstop twee maanden moest revalideren. In aanloop naar de nieuwe conditietest (op 31 maart) speelden de klachten weer op en tijdens de eerste test moest ik hierdoor helaas uitstappen.'

'Volgend seizoen er weer staan'

Door de blessure fluit Mulder dit seizoen geen wedstrijden meer. Hij wordt wel ingezet als videoscheidsrechter. Hij krijgt van de KNVB alle ruimte om aan zijn herstel te werken.

'In mijn wil om de test wel te halen, heb ik het weekend na de eerste test de volledige test getraind en dat ging boven verwachting goed. Tijdens de tweede test schoot het in mijn hamstring waardoor ik moest opgeven. Misschien heb ik te veel in korte tijd gedaan en/of niet goed naar mijn lichaam geluisterd, maar ik hou er gewoon niet van om zo’n test niet te halen. Het heeft me uiteindelijk weer een overbelaste achillespees opgeleverd en de komende tijd ga ik revalideren en uitzoeken hoe deze blessure goed verholpen kan worden. Ik wil er in het nieuwe seizoen weer staan.'

