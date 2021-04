Supermaan te zien op Koningsdag

Allerhanden festiviteiten mogen dan zijn afgelast, maar daar staat op Koningsdag een prachtig natuurverschijnsel tegenover: ook in Groningen is dinsdag een superkoningsmaan te zien.

Het is volgens Weeronline voor het eerst sinds 1909 dat dit op een koninklijke feestdag gebeurt. Het is ook iets wat veel mensen nooit meer zullen meemaken, want de eerstvolgende superkoningsmaan is pas in 2127.

Een supermaan komt ongeveer vier opeenvolgende maanden per jaar voor. Dat de volle maan niet altijd even groot is, komt doordat de afstand tussen de maan en de aarde niet altijd hetzelfde is. Dat is het gevolg van de eivormige baan die de maan om de aarde aflegt.

Waarschijnlijk goed te zien

Tijdens een supermaan staat de maan ongeveer 27.000 kilometer dichter bij de aarde dan gemiddeld.

De verwachting is dat de supermaan dinsdag goed te zien is. De kans op opklaringen is namelijk groot. Mogelijk trekken ook sluierwolken over het land en dat levert nog een ander bijzonder fenomeen op: een superkoningsmaanhalo. Dat is een kring om de superkoningsmaan.

Supermaan is het mooist tijdens opkomst

De supermaan komt dinsdag om 21.40 uur op en is in het zuidoosten te zien. Tijdens de opkomst is de supermaan het mooist, wanneer de volle maan laag aan de hemel staat. Daarvoor is het niet nodig om vlak voor de avondklok naar buiten te gaan om de maan te zien, want de supermaan is gewoon vanuit huis zichtbaar.

Vorige jaar was er in april ook een fraaie supermaan te zien. Daar maakten Groningers toen vele mooie plaatjes van.

Lees ook:

- In beeld: de derde supermaan van dit jaar