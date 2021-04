Bevrijdingsfestival loopt in de soep: eten is delen

Voor het tweede opeenvolgende jaar loopt het Vrijheidsfestival door corona in de soep. Maar een aantal creatieve geesten heeft van de nood een deugd gemaakt. 'Als het in de soep loopt, dan kunnen we net zo goed soep gaan eten', dachten zij. En daarom is er voor 5 mei een Vrijheidsmaaltijdsoep bedacht, die gratis uitgedeeld wordt, zodat zoveel mogelijk Groningers 's avonds om 18.00 uur aan de maaltijd over vrijheid kunnen praten.

Eten is delen

'Het idee is een aantal jaren geleden al ontstaan in Amsterdam', zegt mede-initiatiefnemer Marc Wiers. 'Maar wij willen meer doen dan alleen soep eten, we willen ook praten over de vrijheid en wat dat tegenwoordig betekent. Mensen moeten elkaar vragen wat die vrijheid betekent en wat ervoor nodig is om die vrijheid te houden.'

'Om deze gesprekken op gang te helpen, komt er bij de soep een speciale placemat die dient als gespreksversneller, met stellingen en vragen en gekke teksten over het thema vrijheid en de betekenis daarvan in onze maatschappij', legt hij uit. Televisiekok Yvette van Boven, die de soep bedacht, heeft de soep vegetarisch gemaakt, zodat iedereen mee kan eten.

De Vrijheidsmaaltijdsoep in blik (Foto: Marc Wiers)

Gratis blikken af te halen

Voorafgaand aan 5 mei worden er gratis blikken soep uitgedeeld door de vrijheidsbrengers van De Tocht om Noord en via de Voedselbank. Maar de meeste soep, zo'n 1500 blikken, worden op 1 mei uitgedeeld bij de speciale marktkraam tussen de Grote Markt en de Vismarkt (vanaf 10:00 uur) in de stad Groningen. Voor het uitgiftepunt gelden de coronamaatregelen: houd afstand, draag een mondmasker, en kom niet als je klachten hebt. En er komen ook uitdeelpunten in Haren en Ten Boer.

Wie geen tijd heeft om zelf een blik te bemachtigen, kan het recept van de soep ook zelf maken. De aftrap van de soepmaaltijd wordt op 5 mei om 18:00 uur gedeeld via een livestream van het Bevrijdingsfestival. Ook alle gasten die op dat moment aanwezig zijn bij het festival eten de soep mee.

