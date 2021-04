Over een portemonnee en een historisch optreden: 'Haalf Finnerwol pruit der over: Ede komt'

'Ede vroeg of hij bij ons wel even mocht bellen. Dat mocht natuurlijk', vertelt Van Linge. 'Het duurde even voordat de hulp in de polder was en moesten we wachten. Op een gegeven ogenblik zegt Ede: 'Moet ik ook wat betalen voor het bellen?' Dat hoefde natuurlijk niet'.

Ede had bij zijn vraag zijn portemonnee al in de hand gehad. Tijdens het wachten speelde Ede er nog een poosje mee. Toen de pechhulp was gearriveerd, vertrok Ede spoorslags. Achteraf bleek dat hij zijn portemonnee op tafel had laten liggen.

Wilma van Linge over de portemonnee van Ede Staal (Foto: Rolf Schreuder/ RTV Noord)

'Wij zagen 'm liggen en we klikten hem heel gemakkelijk open. En wat bleek: er zat helemaal niks in die portemonnee. Toen moesten we wel even heel hard lachen...', weet Wilma van Linge nog als de dag van gisteren.

Nog elke dag heeft ze spijt dat ze in februari 1986 niet naar de feestavond is geweest van vis- en motorbotenclub de Dollardrobben in café Van der Paard in het dorp. Haar schoonvader had Ede met heel veel moeite gestrikt om daar op te komen treden.

Nooit meer de kans gehad

'Maar ik kon die avond niet. Mijn man is er toen nog wel heen gegaan en het was schitterend geweest. Ik dacht: ach, er komen nog wel meer optredens, ik kan hem nog wel ergens anders zien. Maar achteraf was het zijn laatste of zeker één van de laatste optredens. Ik heb nooit meer de kans gehad om hem op te zien treden...'

Akkie van der Paard in haar cafe waar Ede Staal voor het laatst optrad (Foto: Rolf Schreuder/ RTV Noord)

Wie wel bij dat historische optreden was in het Finnerwolmer café Van der Paard was uitbaatster Akkie van der Paard. 'Joa man, haalf Finnerwol pruit der over. Ede Staal komt. Maar elk kon der nait hin want je mozzen lid weden van de Dollardrobben.'

De grote zaal van het café puilde desondanks uit van de mensen. Ede kwam voor zijn optreden bij Akkie in de keuken van het café zitten. 'Mag je hier ook roken, vruig e. En doar zat e mit n kop kovvie, sigaretje en n asbakje.'

Widde koabeltrui

Ze herinnert zich nog wat Ede aanhad. 'Zo'n gebroken widde koabeltrui mit n jaske der over' En in diezelfde kledij stond Ede ook voorop op de hoes van de elpee As Vaaier woorden.

Van der Paard heeft de oude café-agenda nog altijd bewaard waar het legendarische optreden van 8 februari 1986 in staat gepland. De aankondiging was heel kort en heel krachtig:

Dollardrobben. Feestavond

Akkie van der Paard denkt er met weemoed aan terug. 'Jammer hè, da'k der niks bie schreven heb, din haar 'k het nou apmoal nog veul beter waiten...' Deze en nog veel meer verhalen en anekdotes in aflevering 33 van Credo, het leven van Ede Staal.

De aankondiging van het historische optreden in de agenda (Foto: Rolf Schreuder/ RTV Noord)

