Expeditie 1,5 meter: Op zoek naar het baasje van deze puppy

Bij Dierentehuis Ter Marse in Stadskanaal is een jonge puppy binnengebracht. Het dier werd gevonden langs de N367 tussen Veendam en Blijham, ter hoogte van de Turfweg. Expeditie Grunnen-presentatrice Leonie Albers zocht het diertje op.

Het Dierentehuis wordt overspoeld met reacties van mensen die het nieuwe baasje van de pup willen worden, maar de bedoeling is eerst natuurlijk om de pup terug krijgen bij het baasje. Dus ben jij of ken je het baasje van deze pup? Neem dan contact op met Dierentehuis ter Marse. Het Expeditie-team gaf alvast wat bemoedigende knuffels aan het diertje.

UPDATE WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR DE EIGENAAR. WE WORDEN OP DIT MOMENT OVERSPOELD MET REACTIES, VIA FACEBOOK EN DE MAIL, DAT... Posted by Dierentehuis ter Marse on Sunday, April 25, 2021

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

