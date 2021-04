Lycurgus moet landstitel aan Dynamo laten

De volleyballers van Amysoft Lycurgus zijn er niet in geslaagd om de vierde landstitel in de clubgeschiedenis te behalen. In het allesbeslissende derde duel in de strijd om het kampioenschap won Dynamo in Apeldoorn met 3-1 en hiermee de serie met 2-1.

Zodoende liet Dynamo zich voor de dertiende keer kronen tot Nederlands kampioen, het eerste kampioenschap sinds 2010. Na een goed begin - de eerste set ging naar de Groningers met 23-25 - kwam Dynamo steeds beter in de wedstrijd en gaf het initiatief vervolgens niet meer uit handen.

Geen derde prijs

De tweede set was nog heel close, Lycurgus miste drie setpoints en moest met 28-26 het hoofd buigen. In de derde set was het verschil groot: 25-17. De thuisploeg rook vervolgens de landstitel en wist het karwei in de laatste set met 25-20 af te maken. Zo kwam er na de Supercup en bekerwinst dit seizoen geen derde prijs bij voor de Groningers.

Goed begin

De wedstrijd begon nog uitstekende voor de bezoekers. De energie die gisteren ontbraken was nu wel volop aanwezig. Met veel servicedruk en goed aanvalsspel werd Dynamo een eerste slag toegebracht. De enige bleek na afloop want na de 23-25 kantelde het duel langzaam maar zeker in het voordeel van de thuisploeg.

Geknakt

In de tweede set gaven beide ploegen elkaar heel weinig toe. De ploeg van coach Arjan Taaij kreeg drie setpoints voor een 2-0 voorsprong in de wedstrijd, maar wist het niet af te maken. Toen Dynamo dit vervolgens met 28-26 wel deed leek er iets te knakken bij de Groningers. Helemaal getuige de derde set die kansloos met 25-17 verloren ging.

Doodsteek

Ook in de vierde set was Lycurgus niet meer in staat om nog één keer de knop om te draaien. Dynamo nam al vlot een voorsprong van zeven punten en wist deze tot matchpoint te behouden. Met een aantal goede opslagen wist Bennie Tuinstra het onvermijdelijke nog een keer uit te stellen, maar uiteindelijk was het niet genoeg en was de 25-20 de doodsteek voor de Groningers.