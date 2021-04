Taaij: 'Dynamo was net iets sterker dan wij'

De druiven waren zuur voor Lycurgus-coach Arjan Taaij die Dynamo er met het landskampioenschap vandoor zag gaan. 'We konden in de tweede set net niet doordrukken.'

Taaij vond het geen beste wedstrijd. 'Dat zag je aan beide kanten,' aldus de oefenmeester. 'We hebben de laatste weken echt goed gespeeld, de beker gepakt en het eerste duel in de kampioensreeks. Daarom zijn we niet lang in de teleurstelling van gisteren blijven hangen (1-3 nederlaag, red). Beginnen vandaag ook goed met winst in de eerste set. Daarna missen we in de tweede een paar setpoints en kantelt de wedstrijd. Dynamo was net iets sterker dan wij over de gehele serie gezien.'

Waardige afsluiting

De Groningers sloten het duel nog waardig af met een aantal punten van Bennie Tuinstra op het einde van de vierde set toen het duel al gespeeld was. 'We wilden goed afsluiten, de score niet verder laten oplopen. Het is een heel raar gevoel nu, intens ook want je neemt afscheid van elkaar. Spelers gaan uitwaaien naar het nationale team, Canada en Australië. Er kan een streep onder dit seizoen en alweer plannen voor het volgende. Dat is topsport,' besluit Taaij.

Tranen

De meest emotionele reacties kwamen na afloop van Lycurgus-speler Dennis Borst en Dynamo-coach Redbad Strikwerda die bovendien goede vrienden zijn. Beide mannen lieten na het laatste fluitsignaal de nodige tranen stromen. 'Ik heb enorm respect voor Dennis, aldus Strikwerda. 'Dat weet hij ook, een fantastische sportman. Zelf kwamen bij mij de tranen van vreugde na het laatste punt. Nu mijn tweede periode bij de Dynamo-familie. Ik ben er enorm trots op dat we weer de titel hebben gepakt. De laatste was elf jaar geleden, heel lang voor een ploeg die altijd in de top wil meedoen.'

Trots

Borst sprak over een moeilijk jaar met zijn ploeg. 'Ook binnen het team. Na de nederlaag tegen Sliedrecht zijn er echt wel dingen gebeurd. Dan ben ik trots dat we twee van de drie prijzen hebben gepakt.' De tranen bij Borst kwamen na een korte omhelzing met Strikwerda. 'Ik moest het formulier tekenen na de wedstrijd. Toen riep Redbad dat hij trots op me is. Toen heb ik me heel snel uit de voeten gemaakt en de waterlanders laten lopen. Op dat moment ging er een deurtje open. Helemaal omdat je op dat moment hoog in de emotie zit.'

Chagrijn

Voor Auke van de Kamp en Sam Gortzak was het hun laatste wedstrijd in een Lycurgus-shirt. 'Ik ben enorm chagrijnig,' aldus Van de Kamp. 'Altijd na een nederlaag, ik kan slecht tegen mijn verlies. Trots op het team, maar teleurgesteld over mijn seizoen dat door blessures ontregeld werd.' Gortzak was ook blij met de twee prijzen die wel gepakt waren. 'Maar in deze serie hebben we de kansen gehad en laten liggen om ook kampioen te worden.'

Bekomen

Ook Bennie Tuinstra verlaat de club. 'Vandaag was Dynamo de betere ploeg en hebben ze terecht gewonnen. Ik ben trots op het team. We hebben tot het laatste moment gevochten. Ook op een moment dat veel mensen ons al afgeschreven hadden. Ik moet nog even bekomen van dit seizoen, er zijn zoveel dingen gebeurd. Nu toch eerst maar een biertje om te ontspannen.'

