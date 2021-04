Nieuw zonnepark moet op voormalige vuilstortplaats Oostwold verrijzen

Energie Coöperatie Oostwold (ECO) heeft de plannen voor het nieuwe zonnepark in het leven geroepen omdat de voorbereidingen voor een ander duurzaam plan, een zonnewal van 10 meter hoog en 1600 meter lang, veel voorbereidingstijd vergt. Om iedereen in de omgeving van duurzame elektriciteit te kunnen voorzien, moet er volgens ECO een nieuw zonnepark komen.

'In de oorspronkelijke planning zou de zonnewal bijna twee keer zoveel energie opwekken als nodig is in Oostwold, maar ook in omringende dorpen is er belangstelling voor ons project', laat ECO weten. De coöperatie vermoedt dat de behoefte aan duurzame elektriciteit rondom Oostwold flink groeit. 'Daarbij komt dat de doelstelling van Provincie Groningen om in 2050 energieneutraal te zijn, duidelijk niet vanzelf gaat. We moeten dat met z'n allen doen.'

De plek waar het zonnepark bij Oostwold moet komen; de groene streep geeft de locatie van de zonnewal aan (Foto: ECO)

Wat is de zonnewal? De zonnewal wordt een geluidswal en zonnepanelen-installatie in één en moet qua opwekken van zonne-energie één van de grootste projecten ter wereld worden. De zonnewal wordt langs de A7 geplaatst, moet 1,6 kilometer lang worden en loopt van het viaduct richting Lettelbert tot aan de Munnikevaart. Op de zonnewal wordt 10.000 vierkante meter aan zonnepanelen geplaatst. Het is een 1,62 Megawatt-installatie die ongeveer 1,35 miljoen kilowattuur per jaar levert. Deze installatie kan 435 huishoudens met een gemiddeld gebruik voorzien van elektriciteit.

'Capaciteit verdubbelen'

Het zonnepark moet worden aangelegd op een terrein dat in de jaren 60 is gebruikt als vuilstortplaats. Een lap grond dat voor ECO een ideale bestemming lijkt voor een zonnepark, omdat het terrein nooit geschikt zal worden als bouw- of landbouwgrond. 'Maar relatief lichte zonnepanelen kun je er probleemloos op plaatsen. Dit park zal de totale capaciteit van de Zonnewal verdubbelen', aldus ECO.

Nog deze maand zal ECO een aanvraag voor het aan te leggen zonnepark bij de gemeente Westerkwartier indienen. Een haag van bomen en struiken moet ervoor zorgen dat het zonnepark vanaf de Hoofdstaat in Oostwold aan het zicht onttrokken wordt.

