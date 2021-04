Donar loot Yoast United in kwartfinale bekertoernooi

Het duel in Bemmel gaat om een plek in de halve finale van het versnelde bekertoernooi. De ploeg die verliest is meteen uitgeschakeld. Donar kwam dit seizoen in de competitie één keer eerder uit tegen deze nieuwkomer in de eredivisie. Dit uitduel werd door de Groningers met 81-89 gewonnen. De overige wedstrijden in de kwartfinale zijn BAL tegen Leiden, Feyenoord speelt thuis tegen Heroes Den Bosch en regerend landskampioen Zwolle neemt het in eigen hal op tegen The Hague Royals.

