Zieke eigenaar Sunny Beach is terug in Groningen dankzij inzameling (update)

Farid Meddour, eigenaar van cocktailbar Sunny Beach in de stad, is terug in Groningen. Hij lag op de intensive care van een Bulgaars ziekenhuis.

Dankzij een geslaagde crowdfunding kon zijn familie hem laten overvliegen, om in het UMCG verder behandeld te worden. Meddour landde zondag aan het einde van de middag op Groningen Airport Eelde en werd vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

'Zijn toestand is stabiel, maar hij is niet aanspreekbaar', vertelt zijn dochter Fabiola. 'Ze zijn nu bezig met onderzoeken, wat er precies aan de hand is.'

'Heel erg bedankt'

'Wij willen iedereen vanuit de grond van onze hart bedanken, voor alle support en donaties! Blijf alsjeblieft bidden voor hem zodat hij snel weer beter wordt', laat de familie weten in een bericht op Facebook. 'Zonder jullie hadden we dit niet kunnen realiseren dus nogmaals heel erg bedankt.'

'Mentaal was het heel pittig, ook om alles te regelen. Maar gelukkig is hij nu terug. We hebben goede hoop', zegt dochter Fabiola.

Niet de juiste zorg in Bulgarije

Er was in totaal 35.000 euro nodig om Meddour te kunnen vervoeren. Hij kwam tijdens een vakantie in Bulgarije in het ziekenhuis terecht en belandde daar op de intensive care. In Bulgarije kon hij niet alle benodigde zorg krijgen. Meddour had geen reisverzekering en zijn zorgverzekering was niet toereikend om alle kosten te betalen.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van dochter Fabiola

Lees ook:

- Geld voor uitbater cocktailbar is binnen, nu nog een ziekenhuis

- Inzameling voor uitbater cocktailbar in Stad die op Bulgaarse ic ligt