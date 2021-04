Het Witte Paard mag, gratis schoongemaakt dankzij stamgasten, weer open

Ook eetcafé Het Witte Paard in Oostwold (Westerkwartier) mag woensdag z'n terras weer open gooien. En dankzij z'n clientèle hoeft het etablissement voor het zover is, niet zelf schoon te maken.

'Eindelijk mogen we weer wat', zegt uitbater Gertjan Hensens. 'We hebben er al een tijdje naar uitgekeken. Nou maar hopen we ook binnen zo snel mogelijk weer open kunnen en dat we gewoon weer ons vak kunnen uitoefenen.'

Gratis schoonmaakploeg

Wat lange tijd is dicht geweest, moet weer goed worden schoongemaakt. Gelukkig voor Hensens hoeft hij dat niet zelf te doen. Hij krijgt hulp.

'Dankzij de hulp van onze vaste bezoekers hebben we nu de beschikking over een gratis schoonmaakploeg', zegt hij. 'En dat is best nodig, want één en ander is wel een beetje stoffig geworden.'

Ik wil die banner 'tijdelijk gesloten' graag weghalen, maar dan wel definitief Gertjan Hensens - eigenaar Het Witte Paard

HYGENIQ, producent van ecologische schoonmaakmiddelen, kwam op de proppen met deze 'Frisse start-actie': in iedere provincie is er één etablissement dat een gratis schoonmaakactie aangeboden krijgt. In Groningen kreeg het Witte Paard dus de meeste stemmen. 'Om de horeca een steuntje in de rug te geven', zegt Raymond Witvliet van het bedrijf.

'We beginnen gewoon twee uurtjes eerder'

Echt heel veel maatregelen hoeft Hensens overigens niet te treffen voor hij woensdag weer open gaat. 'We bezorgen heel veel, dus daar zijn we sowieso al druk mee. De bezorgkaart is vrijwel gelijk aan onze restaurantkaart. We moeten alleen even kijken wat we met onze lunchkaart gaan doen.'

Of het uit kan? 'Ja', zegt Hensens. 'We beginnen gewoon twee uurtjes eerder.'

De banner 'Ons restaurant is tijdelijk gesloten' hangt er nog. Hensens wil 'm graag weghalen, 'maar dan wel helemaal, en ik wil hem dan niet weer terugplaatsen. Afgelopen zomer hebben we 'm ook weggehaald, en moest we hem vervolgens toch weer van de zolder halen.'

