Wéér geen lintjes in Pekela: ‘Gatverdarrie, daar baal ik van’

Voor het tweede jaar op rij worden in de gemeente Pekela geen lintjes uitgereikt. De gemeente is daarmee opnieuw de enige gemeente in de provincie Groningen waarin niemand een onderscheiding krijgt opgespeld.

‘En dat terwijl het in Pekela stikt van de vrijwilligers en de organisaties’, zegt een balende burgemeester Jaap Kuin.

Lintjesregen

De laatste werkdag vóór Koningsdag staat in het teken van de lintjes. Mensen die bijzondere prestaties hebben geleverd, al jarenlang de kartrekker zijn van een vereniging of er bijvoorbeeld voor zorgen dat de molen in het dorp draaiende blijft, kunnen in aanmerking komen voor een lintje. Zij zijn door familie of vrienden opgegeven.

In Pekela is niemand opgegeven. Opnieuw niet. Onvoorstelbaar, vindt de burgemeester. ‘Gatverdarrie, daar baal ik van’, was de eerste gedachte van Kuin toen hij zag dat in zijn gemeente wederom geen lintjes worden uitgereikt.

‘Het is echt heel belangrijk dat wij mensen waarderen voor hun inzet. Pekelders zijn hierin veel te bescheiden. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Maar als het op de lintjes aan komt, zou ik willen zeggen: gooi die bescheidenheid er maar een beetje van af!’

Hoe nu?

Pekela wil dat er volgend jaar weer lintjes uitgereikt worden. Er wordt daarom een campagne opgezet.

Kuin: ‘Zo’n aanvraag voor een lintje is nogal wat werk. Maar Pekelders moeten weten dat wij daarin ondersteunen. Wij zouden bijvoorbeeld een inloopuur kunnen organiseren. Inwoners twijfelen misschien of zij iemand wel of niet moeten nomineren. Is het dan alle moeite waard? Bij zo’n inloopuur zou iemand van de gemeente dat kunnen vertellen, om maar iets te noemen.’

Linksom of rechtsom, Kuin wil volgend jaar lintjes uitdelen. ‘De inwoners verdienen het echt hoor. Er wordt keihard gewerkt bij clubs, verenigingen of in de persoonlijke sfeer. Twee jaar op rij geen lintjes, dat kan eigenlijk al niet. Maar drie jaar op rij? Dat gaan wij voorkomen, want dit kan zo niet langer.’

Lees ook:

- Lintjesregen 2021: dit zijn de Groningse gedecoreerden