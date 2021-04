Teststraat op Duitse grens voor mantelzorgers en studenten

De teststraat is bedoeld voor mensen die 'dringende privéredenen hebben', zegt GGD Groningen-directeur Jos Rietveld.

'Denk aan studenten, stagiairs en mantelzorgers. 'Het is niet voor mensen die in Duitsland naar de supermarkt willen, of daar willen tanken.'

'Mensen worden niet van de weg gehaald'

Mensen die de grens oversteken worden niet van de weg gehaald, zegt Rietveld. 'Het is een vrijwillige test. Maar reizigers die er geen gebruik van maken, moeten wel een bewijs hebben dat ze negatief getest zijn. Anders kunnen ze een boete krijgen van de Duitse politie.'

Negatieve test nodig

Nederlanders moeten sinds kort een negatieve coronatest bij zich hebben als ze in Duitsland zijn. Die test mag maximaal 48 uur oud zijn, en moest tot nu toe bij een commerciële teststraat afgenomen worden. Mensen die perse in Duitsland moeten zijn, moesten daarom betalen.

'Dit is een service voor die mensen', zegt Rietveld. 'Het is mooi dat die niet meer hoeven te betalen voor hun test.' Voor mensen die in Duitsland werken is er een andere oplossing, zodat zij niet meerdere keren per week voor een test hoeven te betalen.

Zes weken

De proef duurt in principe zes weken, afhankelijk van hoe lang Duitsland ons land hoogrisicogebied vindt. Mensen kunnen tussen 8:00 en 15:30 bij de teststraat terecht. Rietveld verwacht dat er dagelijks enkele tientallen mensen gebruik van maken.

