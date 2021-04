Niet alle terrassen gaan woensdag open: 'Met pijn in ons hart'

Voor de één kan het financieel niet uit, voor de ander voelt het onverantwoord in verhouding tot het aantal dagelijkse besmettingen.

Mensen werken

Horecazaken mogen komende woensdag hun terrassen, onder voorwaarden, weer openen. De spelregels: de openingstijden zijn van 12.00 uur tot maximaal 18.00 uur, bezoekers moeten zitplaatsen reserveren -wat aan de deur kan-, mensen mogen maximaal met zijn tweeën aan een tafel zitten en per terras geldt een maximum aantal van vijftig personen.

Marines van der Veen is eigenaar van café het Oude Gemeentehuis in Muntendam. Zijn deuren blijven woensdag gesloten. ‘Mijn klanten werken overdag. Dat betekent dat ze hier na hun werk nog maximaal een uurtje kunnen zitten, daarna moet ik ze weer wegsturen. Dat werkt niet voor mij.’

Het blijft ook stil bij Gasterij Smits in Midwolda. ‘Het is voor ons niet rendabel’, laat het bedrijf weten. ‘Wij zijn met pijn in het hart tot het besluit gekomen om vooralsnog niet open te gaan.’

Wél open

Er zijn ook horecazaken die komende woensdag wél hun terrassen openen. Heiko Tuin, eigenaar van Dommering op het Marktplein in Winschoten, noemt het ‘opengaan op therapeutische basis’. Volgens hem gaan nagenoeg alle terrassen op het plein komende woensdag open.

‘Ik noem het maar therapeutisch opengaan’, zegt Tuin. ‘Het tijdstip is natuurlijk niet ideaal, want mensen werken gewoon. Maar je wilt na zeven maanden gewoon weer je vaste klanten zien. Daar ben ik echt wel weer aan toe.’

Hij is licht gespannen. ‘Je weet niet wat je kunt verwachten. Komen er twee mensen of heb je straks vijftig man op je terras? Ik heb echt geen idee. Maar voor het eerst weer mensen op het terras, dat is wel weer spannend natuurlijk.’

Gemengde gevoelens

Ab Weij van Brouwhotel Parkzicht in Veendam gaat, net zoals Tuin, komende woensdag open. Al is dat wel met gemengde gevoelens.

'Het is hartstikke mooi dat we weer klanten op het terras mogen ontvangen, maar de vraag is of het rendabel is. En hoe gaat het straks om kwart voor zes als ik de mensen moet vragen om het terras te verlaten? Waarschijnlijk gaan de mensen daarna alsnog thuis bij elkaar zitten', zegt Weij.



