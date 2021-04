Mariska Sloot: 'Ze zien ons alleen als de belasting verhoogd moet worden'

In de rubriek ‘Goede Raad!’ wordt wekelijks een onderwerp of persoon belicht met een link naar de gemeentepolitiek. Vandaag: voormalig raadslid en wethouder van Haren Mariska Sloot.

Rouwproces

‘Het was een soort rouwproces, meedoen in de gemeenteraad. Misschien was het te snel om daar meteen in te stappen. En frustrerend, want je krijgt niets voor elkaar. Er zaten daar 45 raadsleden: 44 voor de stad, één voor Haren.’

Die beslissing over de herindeling is op basis van foute informatie en leugens genomen Mariska Sloot

Wethouder van Haren

Ze was een van de oprichters van ‘Gezond Verstand Haren’, de partij die in 2010 met twee zetels in de raad van Haren kwam. Dat werden er drie bij de verkiezingen in 2014. De partij vormde daarna met D66 en VVD het college. Bijna vier jaar was Mariska wethouder.

Ze stapte op toen de gemeentelijke herindeling met Groningen onvermijdelijk was geworden. Nog steeds doet die samenvoeging met Ten Boer en Groningen veel pijn: ‘Die beslissing is op basis van foute informatie en leugens genomen. Wij zouden financieel de zaken niet op orde hebben, de stad moest ons redden. Totale onzin.’

Hondenbelasting? Dat kenden we niet eens Mariska Sloot

Belastingen stijgen

Het ergste kwam daarna, 'toen bleek dat alles waar we tegen gevochten hadden, uitkwam. De belastingen gingen gigantisch omhoog. Hondenbelasting? Dat kenden we niet eens.’ Het gemeentelijk onderhoud kost na de herindeling driemaal zoveel.

Voetbalbestuurder

Sloot is er maar wat trots op om sinds een half jaar voorzitter van voetbalclub VV Gorecht te zijn. Ook als voetbalbestuurder leert ze het nieuwe regime kennen. Ze voelt zich een roepende in de woestijn. ‘Harenaren zijn murw, niemand heeft naar ons geluisterd.’

Ik wil niet de Heintje Davids van de Harener politiek worden Mariska Sloot

Terugkeer in de politiek?

Ze is er van overtuigd: de Hortus, de Biotoop, vroeg of laat gaat Haren bebouwd worden door de nieuwe fusiegemeente. Want dat is wat je moet doen als je als gemeente geld nodig hebt en ‘dat moment gaat komen’. Wellicht is er dan een gedreven raadslid nodig om de oppositie aan te voeren?

‘Ik was als moeder, als vrouw, áltijd weg. Altijd bezig met politiek. Ik heb mijn bedrijf destijds opgegeven om er fulltime mee bezig te kunnen zijn. Zoals het nu is, is het goed. En ik wil niet de Heintje Davids van de Harener politiek worden.’

Het klinkt overtuigend. Maar bij doorvragen blijkt, dat het nog kriebelt. Heel erg kriebelt. Op 16 maart volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Goede raad

Tot slot een goede raad van Mariska aan de Groningse politici: ‘Wordt vriendjes met ons. Probeer Haren te leren kennen. Verplaats je eens in wat er met ons is gebeurd en toon dan wat meer begrip.’

