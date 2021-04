Groningen houdt weer een digitale kleedjesmarkt op Koningsdag!

Vandaar dat RTV Noord opnieuw het initiatief heeft genomen op jou toch je spullen vanaf een kleedje te laten verkopen. Niet daadwerkelijk op straat, maar digitaal en online. In 2020 was de digitale kleedjesmarkt een doorslaand succes: er deden toen bijna 1000 kleedjes mee!

Twaalf uur lang op Facebook

Deze digitale kleedjesmarkt organiseren we op Facebook, en duurt maar liefst 12 uur lang. We beginnen op de ochtend van Koningsdag op 7:00 uur 's ochtends en we sluiten 's avonds om 19:00 uur. Maar als jij eerder wilt stoppen, dan kan dat natuurlijk gewoon.

Iedere gemeente heeft z'n eigen kleedjesmarkt. Daardoor heb je een gemakkelijk overzicht van welke kleedjes er bij jou in de buurt zijn.

Hier vind je de kleedjesmarkten per gemeente

Groningen

Het Hogeland

Westerkwartier

Pekela

Eemsdelta

Stadskanaal

Westerwolde

Veendam

Midden-Groningen

Oldambt

Via het knopje 'discussies' op de facebookpagina van het evenement ga je naar de kleedjesmarkt. Op mobiel staat die bovenaan in het evenement. Als je op de laptop kijkt, scroll je helemaal naar beneden voor deze knop.

De link naar alle kleedjes is ook te vinden op www.rtvnoord.nl/kleedjesmarkt. Dat communiceert wel zo makkelijk.

Zo doe je mee

- Leg de spullen die je wilt verkopen op een kleedje

- Zet bij elk product een duidelijk kaartje met een (bieden vanaf) prijs

- Maak een duidelijke foto van je kleedje, waar de prijzen ook duidelijk zichtbaar op zijn

- Publiceer je foto als een bericht in het evenement van de gemeente waarin je woont. Vertel in het bericht in welke stad of dorp het kleedje beschikbaar is

- Zet GEEN adres of telefoonnummer in jouw bericht, maar laat geïnteresseerden contact opnemen via een privébericht in Messenger

- Verstuur persoonlijke gegevens zoals een telefoonnummer of adres alleen via privéberichten, zodat je gegevens niet openbaar komen te staan

- Zorg ervoor dat je de de transactie van geld op 1,5 meter afstand doet. Betalen kan via Tikkie of contant en houd daarbij wel 1,5 meter afstand

- Iets verkocht? Zet een update in je eigen bericht met wat je verkocht hebt. Maak geen nieuwe post aan, dit om een wildgroei aan 'kleedjes' te voorkomen

Tips

Hoe maak je nou het beste kleedje? Wij vroegen het marketingexpert Truus Grit vorig jaar en zij had goede tips. Kijk maar!

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Voor de zekerheid: publiceer nooit je adresgegevens of andere privé-informatie. Alleen je woonplaats is voldoende. Verder: contact tussen jou en de koper hoort in een privébericht. En hou je altijd aan de RIVM-richtlijnen.