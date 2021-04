Kleedkamer Noord #23: 'Verhaal van Ghanbari doet me het meest'

Vlogger, dierenliefhebber en volleyballer Auke van de Kamp is te gast om na te praten over het seizoen van Amysoft Lycurgus, dat zondag de titel misliep. Ook blikt hij vooruit op zijn stap naar het buitenland, met een onbedoelde hint over zijn nieuwe club. Daarnaast komen zijn dromen en de steekjes van Orion en Dynamo voorbij.

Ook hebben we het over Siemen Mulder en Bauke Mollema.

Het getoonde verrassingsfilmpje voor de afscheidnemende Auke:

-Auke van de Kamp: 'Over een week overheerst het gevoel van de beker'

-Niiwino Geertsema: 'Hebben jullie een Hoogendoorn of Rauwerdink gemist?'

-Auke van de Kamp: 'Het verhaal van Ghanbari doet me wel het meest'

-Henk Elderman: 'Strikwerda vergat het te vieren met de fans'

-Karel-Jan Buurke: 'Staat het land bekend om een festival?'

-Auke van de Kamp: 'Die Deutsche Mädchen, ja'

Beluister Kleedkamer Noord #23 hier:

