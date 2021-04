Boeremabank in Haren vernield door vandalen: 'We zijn bedroefd'

'Hij was al stuk', vertelt Louwe over de bank. 'Het was al een beetje verzakt en wat gebarsten. Ik denk dat het bovenstuk ook al wat los lag. Maar in de nacht van vrijdag op zaterdag is het eraf gevallen. Waarschijnlijk geduwd.'

Behoorlijk beschadigd

En daardoor, vervolgt Louwe: 'is wat wij als een monument beschouwen toch wel behoorlijk beschadigd.'

'Waarom in godsnaam?'

Louwe is er behoorlijk bedroefd over. 'Waarom zou je dat in godsnaam doen?', vraagt hij zich retorisch af. 'Het brengt alleen maar schade, en het levert niks op. Van de andere kant: dat stuk bovenop lag los, en misschien is het dan voor sommige mensen verleidelijk om er tegenaan te duwen om te kijken of ze het eraf krijgen...'

Het is gebeurd, het is jammer, en de bewoners zijn bedroefd. 'Omdat we met z'n alleen toch wel gehecht zijn aan dit park.'

De bank is toch wel het visitekaartje van het park Tjardo Louwe

Sinds 1936

De bank staat er al sinds 1936, zegt Louwe. 'Het is geïnitieerd door burgemeester Boerema, die zich sterk heeft gemaakt voor dit park, maar die helaas een jaar voor de oplevering overleed. De bank is, samen met het hertenkamp, toch wel het visitekaartje van het park.'

Brokstukken van de vernielde bank (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

'De bank moet hersteld worden'

Louwe verwacht niet dat de daders van de vernieling zich zullen melden. 'Dat zou mooi zijn, maar dat verwacht ik niet. Waar het om gaat, is dat de bank straks wordt hersteld. Dat zal ook gaan gebeuren. We waren daarover al met de gemeente in gesprek, alleen zal de klus nu iets groter worden.'