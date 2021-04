Ondernemersverenigingen bundelen krachten: City Club Winschoten

Enkele jaren geleden ontstond een splitsing in ondernemend Winschoten. Veel leden konden zich niet vinden in de koers van winkeliersvereniging Handel en Nijverheid. Zij richtten hun eigen vereniging op: Retail Club Winschoten.

Bundelen is beter

Beide clubs strijden voor het behoud van Winschoten als tweede koopstad van onze provincie. In die strijd kunnen zij het best gezamenlijk optrekken, is de gedachte.

Er is volgens de partijen ‘veel en intensief’ met elkaar gesproken over de samenwerking. Chris de Raaf van Retail Club Winschoten: ‘Wij willen met zijn allen Winschoten weer groot maken. En het is heel simpel. We kunnen als twee verenigingen naast elkaar werken, maar dat is natuurlijk niet sterk. Met één vereniging heb je meer slagkracht.’

Winschoten als ontmoetingsplek

De ondernemers willen van Winschoten weer een bruisende koopstad maken. ‘Wij gaan heel veel dingen organiseren!’, zegt De Raaf. Winschoten moet de ontmoetingsplek worden voor Oost-Groningen. Daarvoor moet veel gebeuren, maar dat is ons doel.’

Het eerste evenement om de samensmelting van de partijen te vieren? De Raaf: ‘Dat is Waterbei!’ De ondernemer doelt op het straattheaterfestival in Winschoten dat op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus wordt georganiseerd. ‘Dat is echt een feestje. Dan laten we Winschoten ook weer van zijn mooiste kant zien!’

Lees ook:

- Organisatie straatfestival Waterbei staat te popelen: ‘Wij zien het feestje wel zitten!’