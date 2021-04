Verdachte schoolpleinmoord Lewenborg was uit op dure jas van Chris

Dat blijkt uit een telefoongesprek dat de 17-jarige Iwan G. voerde met een familielid van hem. Hij was uit op de jas van het slachtoffer, die minstens vierhonderd euro had gekost.

Doodgestoken op schoolplein

Chris Kalsbeek (19) werd in de nacht van 3 op 4 september doodgestoken op het schoolplein van basisschool De Vuurtoren in Lewenborg. Hij had die avond afgesproken met de Michella (18), een meisje op wie hij een oogje had. Michella had twee weken eerder als maaltijdbezorger bij Chris aan de deur gestaan. De twee kenden elkaar.

Chris greep die gelegenheid aan om haar een berichtje te sturen en af te spreken. Michella ging akkoord. Wat Chris niet wist, was dat Michella verkering had met Sven (18).

Plan: beroven van jas en mishandelen

Hij vond het maar niks dat er een kaper op de kust was. Samen met Iwan, die naar eigen zeggen alleen bij de steekpartij aanwezig was omdat hij een scooter had, bedachten Sven en Michella aan de keukentafel een plan om Chris erin te luizen. Ze zouden hem mishandelen en Iwan wilde zijn jas stelen.

De situatie liep gruwelijk uit de hand. Volgens Iwan begon Sven ‘zonder aarzeling’ te steken. Het drietal rende weg toen Chris op de grond viel.

Elke nacht droom ik over Chris en probeer ik hem te redden Moeder van Chris Kalsbeek

Leven van ouders is verwoest

‘Ons leven is verwoest’, vertellen de ouders van Chris huilend in de rechtszaal. ‘We weten niet hoe we verder moeten. Werken lukt niet. Elke nacht droom ik over Chris en probeer ik hem te redden. Maar elke nacht ben ik te laat’, vertelt zijn moeder.

Iwan hoort het sniffend aan. Hij vertelt weinig, behalve dat hij eigenlijk geen rol gespeeld heeft bij de steekpartij. Het plan om de jas van Chris te stelen, was ‘stoerdoenerij’, zegt hij. Wel zegt hij het heel erg te vinden voor Chris’ ouders wat er gebeurd is.

Deel van zaak wordt behandeld achter gesloten deuren

Omdat Iwan en Sven ten tijde van de steekpartij minderjarig waren, vindt een deel van de zaak achter gesloten deuren plaats. De rechtbank heeft besloten de zaak deels openbaar te behandelen, omdat steekpartijen onder jongeren veel in het nieuws zijn en dit een ernstig feit is.

Donderdag staan Michella en Sven terecht. Ook in Svens zaak worden de persoonlijke omstandigheden achter gesloten deuren besproken. Michella’s zaak is wel volledig openbaar. Zij was net een paar weken meerderjarig toen Chris werd doodgestoken.

