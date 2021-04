'Opgepakte verdachte van diefstal Groningse Van Gogh is beruchte Franse kunstrover'

M. zit ook vast op verdenking van de roof van een schilderij van Frans Hals uit museum Het Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf.

M. is woonachtig in Nederland

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland ’bevestigt noch ontkent’ dat het om Nils M. gaat. De Fransman van Tunesische afkomst werd geboren in Parijs en woont al jaren in Nederland.

Vorig jaar werd in de nacht van 29 op 30 maart het werk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit 1884 van Van Gogh gestolen. Een dief sloeg met een moker een deur in en vertrok met het schilderij onder de arm op een scooter.

'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' van Vincent van Gogh (Foto: Groninger Museum)

Meer op z'n kerfstok

De Fransman is berucht en bekend bij de Nederlandse politie. Hij zat in 2012 achter een kunstroof met een bom in Museum Gouda. Hij werd eerder ook vervolgd voor de kunstroof in 2009 in Stadsmuseum IJsselstein. Daar werden zes schilderijen uit de 17e en 19e eeuw buitgemaakt.

Voor die laatste roof werd M. in 2014 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Voor de diefstal van de monstrans uit het Goudse museum werd M. wel veroordeeld; daar kreeg - samen met overvallen op juweliers met explosieven, wapenbezit en drugsbezit - zes jaar voor.



