Druk op noordelijke ziekenhuizen blijft hoog (update)

Elke dinsdag en vrijdag publiceert het AZNN hoeveel COVID-19-patiënten in de negen noordelijke ziekenhuizen zijn opgenomen. Daarbij moet worden aangetekend dat het om een momentopname gaat. De cijfers kunnen letterlijk ieder uur veranderen.

Cijfers

Dinsdagochtend om 10 uur lagen er in totaal 189 patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis in Groningen, Drenthe of Friesland. Zeventig van hen liggen op de intensive care.

Daarmee zijn de cijfers vrijwel gelijk aan vrijdag, toen er 190 coronapatiënten in het ziekenhuis lagen, waarvan 71 op de ic. Toen werd ook duidelijk dat er nog maar enkele tientallen bedden over waren voor coronapatiënten in de negen ziekenhuizen. Die situatie is dus onveranderd.

Code zwart

De ziekenhuizen meldden op basis daarvan dat ze vrezen voor code zwart. In dat geval moet ook spoedeisende zorg worden uitgesteld. Dat wil zeggen: operaties en behandelingen die binnen zes weken moeten plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Het is al langer zo dat niet-spoedeisende behandeling, zoals bijvoorbeeld knieoperaties, worden uitgesteld of verplaatst.

Ic vol

De intensive care-afdeling van het UMCG lag dinsdagochtend vol, meldt woordvoerder Joost Wessels. 'Maar deze cijfers veranderen per uur. Het kan dus best zijn dat er nu wel weer bedden vrij zijn. En in andere ziekenhuizen was nog wel ruimte op de ic. Dat wisselt snel, dat zag je ook met het Martini Ziekenhuis vorige week. Daar waren toen, op dat moment, geen verpleegbedden meer beschikbaar.'

Cijfers AZNN van dinsdag

189 opnames, waarvan 70 op een ic-bed

In Groningen 76 patiënten, waarvan 30 op een ic-bed

In Friesland 76 patiënten, waarvan 28 op een ic-bed

In Drenthe 37 patiënten, waarvan 12 op een ic-bed

Daarvan komen er 30 (niet-ic) en 32 (ic) van buiten de regio

Lees ook:

- Noordelijke ziekenhuizen zetten zich schrap voor code zwart

- Coronadruk neemt toe: Martini Ziekenhuis sluit nog meer operatiekamers