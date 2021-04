Noorderplantsoen te vol: gemeente roept op weg te blijven

De drukte viel in eerste instantie nog mee, maar gaandeweg de middag kwamen er steeds meer bezoekers bij. Rond half vier was het er zo vol dat de gemeente matrixborden plaatste om mensen te weren.

Politie en boa's gaan ingrijpen op plekken waar het te druk is en als mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden.

'Voorkomen dat we in vervelende fase komen'

Vooral rond de speelweide kwamen te veel mensen samen. Dat gebeurde bovendien in grote groepen, zegt gemeentewoordvoerder Natascha van 't Hooft. Ook ontstond er brand in een container.

Behalve dat het er te druk was, was er ook nog brand in het Noorderplantsoen (Foto: Stefan Bleeker/ RTV Noord)

'Daar was het echt te druk, waardoor mensen de anderhalve meter niet konden naleven. Om te voorkomen dat we echt in een heel vervelende fase terecht komen, gaan we mensen vragen dit gebied te verlaten.'

Mensen geven gehoor aan oproep

Volgens Van 't Hooft geven mensen goed gehoor aan dat verzoek. 'Het gaat goed. We zien dat grote groepen nu rustigere plekken opzoeken. We willen voorkomen dat het uit de hand loopt. Dat is op dit moment niet het geval.'

Rond half vijf was een deel van het plantsoen helemaal schoongeveegd.

Een schoongeveegd deel van het Noorderplantsoen (Foto: 112 Groningen)

Lees ook:

- Ons liveblog over Koningsdag 2021