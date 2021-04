Polling niet naar Olympische Spelen: 'Tijd nemen om dit te verwerken'

Dat heeft de judobond dinsdagavond bekendgemaakt. Henk Grol kan in de klasse boven 100 kilogram wel op een startbewijs rekenen.

Europese titel Van Dijke

De judoka’s zitten al sinds 2018 in een Olympisch kwalificatietraject. Door het uitstel van de Spelen loopt het traject inmiddels drie jaar, waarvan bijna een heel jaar niet werd gejudood.

Ik heb in mijn carrière vaker in een positie gezeten om keuzes te maken, maar dit was de aller moeilijkste. Voorzitter Tjaart Kloosterboer van de selectiecommissie

'Ondoenlijke keuze'

Volgens voorzitter Tjaart Kloosterboer van de selectiecommissie was de keuze tussen Polling en Van Dijke uiteindelijk erg moeilijk.

'Zeg maar gerust ondoenlijk. Ik heb in mijn carrière vaker in een positie gezeten om keuzes te maken, maar dit was de aller moeilijkste. Natuurlijk ben je als selectiecommissie altijd verzekerd van een goede keuze als je het hebt over de nummer 3 en 4 van de wereld, maar zo voelt dat vanzelfsprekend niet. Het is ongelooflijk wrang voor Kim dat we haar niet mee kunnen nemen naar Tokio.'

Recente prestaties gaven de doorslag

De beslissing van de commissie is gebaseerd op prestaties tijdens meetmomenten en kennis en input van vier Olympische coaches op alle vooraf vastgestelde criteria.

Kloosterboer: 'Als we kijken naar resultaten zitten er na het hele kwalificatietraject geen significante verschillen tussen beide dames. Uiteindelijk hebben we, mede op basis van de input van coaches, het laatste gedeelte van het traject eruit gelicht. Dat is licht in het voordeel van Sanne.'

Van Dijke wist twee weken geleden in Lissabon voor de tweede keer de Europese titel te grijpen. Polling pakte daar door een blessure geen medaille.

'Tijd nemen om dit te verwerken'

Op Instagram reageert Polling teleurgesteld op het missen van de Spelen.

'Geen Tokyo voor mij. Ik zal nu eerst even de tijd nemen om dit te verwerken en dan zullen we zien wat dit jaar nog brengt. Ik was en ben er nog steeds van overtuigd dat ik tijdens het deel van het kwalificatietraject dat ik mee heb kunnen doen, heb laten zien de beste Nederlandse te zijn met de meeste kans op een Olympische medaille', laat ze weten. 'Maar de judobond ziet dit

helaas anders.'

Henk Grol, die dus wel naar de Spelen mag, uit zijn ongenoegen over het thuislaten van zijn provinciegenoot Polling.

Het judotoernooi in Tokio vindt plaats van zaterdag 24 juli tot en met zaterdag 31 juli.

