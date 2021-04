Teijin Aramid sluit cao-akkoord met De Unie, FNV geeft niet toe

De directie van Teijin Aramid heeft een akkoord bereikt met in ieder geval één van de drie vakbonden. Dat blijkt dinsdag uit een brief van de kunstvezelfabrikant aan vakbond FNV.

De kunstvezelfabriek, met vestigingen in Delfzijl en Emmen, is al maanden in onderhandeling over een nieuwe cao.

Maandag is een formele akkoordverklaring van vakbond De Unie binnengekomen, zo valt te lezen in de brief waar RTV Drenthe over bericht: 'We gaan alle cao-afspraken nu uitvoeren en staan op het punt de nieuwe cao vandaag te registreren bij het Ministerie van Sociale Zaken.'

Aan de looneis van vakbond FNV wordt echter toegegeven. FNV wil er drie jaar op rij vijf procent bij, Teijin Aramid biedt in totaal 6,25 procent. Toch wil het bedrijf dat de bond zich aansluit bij de cao: 'Bij voorkeur sluiten we een cao met alle drie betrokken vakbonden.' In hoeverre betrokken vakbond CNV akkoord is met de nieuwe cao blijkt niet uit de brief.

'Wij mogen staken'

In een reactie laat FNV weten geen brood te zien in het aanbod van het mede ondertekenen van de cao. Janwillem Compaijen van de vakbond laat in een tegenreactie weten dat het De Unie vrij staat zich achter deze cao te scharen: 'Daar staat tegenover dat het de leden van de FNV is toegestaan door te staken tot er een akkoord ligt waar zij mee kunnen instemmen.'

De reactie van de vakbondsman vervolgt: 'De leden van de FNV zijn met andere woorden niet gebonden aan een cao die afgesloten is met de Unie. Zoals u weet hebben de FNV leden uw eindbod afgewezen en hebben zij u een ultimatum gesteld. Er kan dus geen sprake zijn van het komen tot een cao-akkoord zonder dat er een verbetering is van uw eindbod.'

Niet in overleg

Compaijen lijkt niet te spreken over het verzoek tot medeondertekening van de fabriek: 'Uw reacties tot nu toe gaan op geen enkele manier over het inhoudelijk tegemoet komen aan de gestelde eisen. Uw reactie biedt daarom onvoldoende aanknopingspunten om zelfs maar in overleg met u te gaan, laat staan dat wij een cao gebaseerd op uw eindbod kunnen tekenen.'

De FNV laat verder weten dat de acties door zullen gaan zolang Teijin Aramid niet ingaat op de eisen van de vakbond.

