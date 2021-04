Blauwestad verwacht kleurrijke oogst dankzij blauwe gewassen

Het perceel moet een grote proeftuin worden van bijzondere gewassen. Op Koningsdag gaan vlak voor zonsondergang de eerste speciale pootaardappelen de grond in. Ze zien er op het eerste gezicht niet anders uit dan een gewone gele aardappel, totdat Noordhoff er een mesje bij pakt en een aardappel doormidden snijdt.

Blauwe pompoenen en rode aardappelen

De een is dieppaars. Dat is het Violet Queen-ras. 'Met een beetje verbeelding is het blauw', grijnst de agrariër. En de ander is rood. He, rood? 'Die past hier ook mooi', verklaart Noordhoff het Mulberry Beauty-ras. 'Het Oldambt is een rode omgeving.'

De Violet Queen aardappel die paars is van binnen (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

De rode aardappel blijkt een vreemde eend in de bijt. Blauw wordt de belangrijkste kleur op dit perceel. En er komt nog een perceel bij voor de bijzondere rassen. Zo wordt er binnenkort blauwe lupine gezaaid en medio volgende maand is het de beurt aan minimaal twee blauwe pompoenrassen: de Blue Ballet en Crown Prince.

Niet een doorsnee aardappel

Voor de leerlingen van het Terra is het een uitdagend project, vertelt Iwan Wedda. 'Dit kom je niet zoveel tegen op een doorsnee akkerbouwbedrijf. Het zijn bijzondere gewassen en dat trekt mij wel. Op stage zijn het ook vooral normale gele aardappelen. Dit is wel iets bijzonders. Hier hebben we niet veel ervaring mee.'

En door met name voor blauwe gewassen te kiezen bij Blauwestad, hebben ze er ook een ludiek karakter aan toegevoegd. Wedda: 'Dat ludieke was ook de bedoeling.'

Oogstfeest in het najaar?

Het is de bedoeling dat er na de zomer geoogst kan worden en dat de oogst verkocht wordt. Met de opbrengst daarvan moet een mooi oogstfeest gehouden worden.

