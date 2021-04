Laatste avondklok maakt einde aan koningsdagfeest: 'Wilden graag nog even door'

Koningsdag 2021. De zon scheen fel, er was geen wolkje aan de lucht en overal in Stad bruiste het van de gezelligheid. Maar dan opeens het besefmoment: shit, die avondklok. Want ook op Koningsdag moest iedereen vóór 22.00 uur binnen zijn.

Dat is vanaf woensdagochtend 04.30 uur verleden tijd. Vanaf dat moment is Nederland af van de avondklok.

'Liever later naar huis'

Sinds 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Eerst tot negen uur ‘s avonds, later tot tien uur. Vervelend voor treinreizigers, helemaal na zo’n zonnige dag als vandaag. Job moet samen met zijn vrienden naar Zuidhorn. ‘Als ik later naar huis kon, dan had ik dat zeker gedaan!’

Hij baalt behoorlijk van de avondklok. Job heeft in de stad naar eigen zeggen ‘wat biertjes gedronken op de koning’. Op de vraag hoeveel biertjes dat dan zijn, antwoordt hij: ‘Tja, dat is voor jou een weet hè. Nee wacht, voor mij is het een weet, voor jou een vraag. Laat ik zeggen dat het wel genoeg is geweest als ik niet meer uit m’n woorden kom, haha.’

Je wilt nog doorfeesten. Het is een speciale dag Lars vierde feest tot de avondklok in ging

Rennen voor de trein

Royce, Lars en Esther moesten rennen voor de trein richting Leeuwarden. ‘We keken op ons horloge en dachten: shit, de trein gaat zo. En ik kan je vertellen dat dat rennen nog niet zo makkelijk gaat met drank op’, zeggen ze lachend.

Ook zij balen van de laatste avondklok. Lars: ‘Je wilt nog doorfeesten. Het is een speciale dag, dan zou dat wel fijn zijn. Het is vervelend dat je dan te maken hebt met die avondklok. Anders waren wij rond een uur of twaalf naar huis gegaan.’

Weer vrienden over de vloer

Robin staat te wachten op de trein naar Appingedam. 'Het is teleurstellend. Zonder avondklok kun je veel langer door, dan kun je nog even lekker de stad in! Nu moet je naar huis. Anders krijg je gewoon een boete.' Hoe laat Robin naar huis was gegaan als er geen avondklok was geweest? 'De laatste trein. Of de eerste trein van morgenochtend.'

De gesproken reizigers zijn blij dat Nederland vanaf woensdagochtend 04.30 van de avondklok af is. ‘Dan wordt het toch allemaal wat makkelijker, ook met vrienden over de vloer. Dat mis je toch wel.’

