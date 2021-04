In beeld: Oranje supermaan te zien boven Groningen

Tijdens een supermaan staat de maan ongeveer 27.000 kilometer dichter bij de aarde dan gemiddeld.

Het is volgens Weeronline voor het eerst sinds 1909 dat dit op een koninklijke feestdag gebeurt. Het is ook iets wat veel mensen nooit meer zullen meemaken, want de eerstvolgende superkoningsmaan is pas in 2127.

Een supermaan komt ongeveer vier opeenvolgende maanden per jaar voor. Dat de volle maan niet altijd even groot is, komt doordat de afstand tussen de maan en de aarde niet altijd hetzelfde is. Dat is het gevolg van de eivormige baan die de maan om de aarde aflegt.

