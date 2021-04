‘Voor waterstofeconomie zijn veel meer windmolens en zonneparken nodig’

‘Met de huidige productie redden we het niet’, zegt Robert van Tuinen, business manager van havenbedrijf Groningen Seaports in de podcast Voorwaarts Voorwaarts. ‘Als je de industrie echt wilt vergroenen, is er nog een veelvoud aan duurzame energie nodig.’

'Bijna halvering'

Van Tuinen legt uit dat de industrie rond Delfzijl de co2-uitstoot sinds 1990 fors heeft teruggedrongen. ‘Tot 53 procent ten opzichte van de uitstoot in 1990. Dat is bijna een halvering. We lopen hier voor op de afspraken die gemaakt zijn in het Klimaatakkoord van Parijs.’ De Seaports-manager ziet waterstof als kans om de doelstellingen van Parijs ook de komende decennia te kunnen halen.

Noord-Nederland wil inzetten op de waterstofeconomie om het verlies aan banen door het sluiten van de gaskraan te compenseren. Vanuit het Europese Just Transition Fund krijgt het Noorden 438 miljoen euro om onder meer waterstofprojecten te financieren.

Waterstof is een grote kans voor Noord-Nederland Marieke Abbink - directeur New Energy Coalition

'Waterstof best denkbare alternatief'

Ook maakt de regio nog kans op een substantiële bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Onder voorzitterschap van oud-minister Jeroen Dijsselbloem is geadviseerd de waterstofeconomie zo’n 338 miljoen toe te kennen. Regio’s kunnen plannen indienen en daar is onder meer directeur Marieke Abbink namens de New Energy Coalition druk mee bezig.

‘Waterstof op dit moment het best denkbare alternatief’, legt ze uit. ‘Er ligt een enorme opgave om de klimaatafspraken uit het akkoord van Parijs te halen. Waterstof is daarbij een grote kans voor Noord-Nederland, voor zowel opslag als transport.’

'Fors bijbouwen van windparken nodig'

Maar om die waterstofeconomie vooruit te kunnen stuwen, is meer opwek van duurzame energie nodig, zegt Van Tuinen.

‘Ik denk dat het op land goed is geweest dat de provincie ervoor heeft gekozen windparken zoveel mogelijk centraal te plaatsen. Er is veel discussie geweest, met name over de parken die niet rond de Eemshaven staan. Maar voor waterstof is schaal nodig en we moeten fors bijbouwen om de doelstellingen te halen.’

Waterstof is vijf keer zo duur als gas Bert-Jan Bruning - directeur Nedmag

Hoe meer groene waterstof er beschikbaar komt, des te eerder het de kostprijs van de brandstof zal drukken. Dat is ook nodig voor het vergroenen van de industrie, zegt directeur Bert-Jan Bruning van Nedmag. Hij is met zijn onderneming ook lid van de Industrietafel Midden-en Oost-Groningen en praat met gemeenten, provincie en waterschappen over de duurzaamheidsopdracht in onze provincie.

'Waterstof kan nu nog niet uit'

‘Voor ons zit het energievraagstuk veel meer in de beschikbaarheid en betaalbaarheid van waterstof’, stelt Bruning.

Zijn bedrijf gaat de komende maanden aan de slag met het gebruik van groene waterstof. Nedmag investeert in een installatie en is benieuwd naar de effecten. ‘Het kan nu nog niet uit, waterstof is vijf keer zo duur als gas, maar we willen er graag van leren.’

Bruning ziet dat de politieke blik voor het verduurzamen van de industrie vaak op de regio Eemsdelta en de regio Emmen is gericht. ‘De industrie in Oost-Groningen is veel ouder dan de industrie rond Delfzijl, we zitten hier als bedrijven ook niet bij elkaar op één industrieterrein en dat geeft politiek gezien een andere focus.’

Netbeheerders moeten investeren

Dat kan nadelig zijn om bijvoorbeeld de omslag te maken richting een waterstofeconomie, erkent Bruning. Om de waterstofeconomie in Oost-Groningen te ontwikkelen zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd moeten worden door netbeheerders, maar dat gesprek loopt stroef.

‘De Industrietafel Midden- en Oost-Groningen heeft met netbeheerders Enexis en Tennet geprobeerd afspraken te maken. Maar zij geven aan dat Oost-Groningen niet bovenaan in de rij staat om te investeren in elektrische infrastructuur. Daar liggen dus best wel wat uitdagingen.’

