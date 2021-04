Drukte op Koningsdag 'heel pijnlijk om te zien' voor ic-personeel

De drukte tijdens Koningsdag 'gaat zeker tot een hausse op de ic leiden over een week of twee'. Dat zegt Peter van der Voort, hoofd intensive care van het UMCG in Groningen.

Onder meer in het Noorderplantsoen in de stad Groningen kwamen groepen mensen samen en was het te druk. Maar ook op andere plekken in het land gebeurde dat. 'Heel zorgelijk, het zijn vooral jongeren. En die liggen nu ook op de ic, niet alleen ouderen.'

'Heel pijnlijk om te zien'

De extra piek die Van der Voort verwacht, komt dan nog boven op de huidige drukte op de ic. 'Wat er gisteren gebeurde, was voor ons heel pijnlijk om te zien. We werken al meer dan een jaar op meer dan de maximum capaciteit. Het is intussen een ultraloop, het is heavy. We moeten onze krachten doseren.'

Na een dag als gisteren is het wel even slikken Peter van der Voort - hoofd ic UMCG

Ruimte voor extra patiënten is er eigenlijk niet. 'De ic ligt al wekenlang vol, behalve dat er wel telkens een noodbed beschikbaar is. Ook in de rest van het land zal er door Koningsdag weer een piek zijn, verwacht ik.'

Zorgen over vaccinatiebereidheid

Volgens Van der Voort is vaccineren dé oplossing. 'Maar je ziet dat mensen twijfelen en er vanaf zien. Toch is het de enige manier om eruit te komen.'

Desondanks houdt het ic-personeel de moed erin, stelt Van der Voort. 'We maken er iedere dag met elkaar het beste van. Maar dat is na een dag als gisteren wel even slikken.'

