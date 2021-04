Fotograaf legt sloop Overschild vast: 'Er gaan herinneringen verloren'

In Overschild is het inmiddels een drukte van belang. De straten staan vol met aannemersbusjes. Nieuwe huizen worden gebouwd en tegelijkertijd zijn graafmachines bezig om oude huizen te slopen. Bijna het hele dorp wordt gesloopt en herbouwd.

Een deels gesloopte woning in Overschild (Foto: Gus Drake)

'Schilderachtig'

Het trok de aandacht van Gus Drake, een derdejaars student aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag uit Washington, Amerika. Zijn oma woont in Garsthuizen. ‘Ik hou van dit gebied. De weidsheid en de schilderachtige vergezichten, het voelde altijd als thuis.’

Maar de ingrijpende verandering van Overschild maakt duidelijk dat het gebied waar hij van houdt verandert. ‘Het is exemplarisch voor een groter fenomeen. Dat van grote, zichzelf onaantastbaar voelende, multinationals die het landschap en de natuur veranderen.’

Op de bank bij Gert en Ellen

Drie jaar geleden begon het met de eerste voorzichtige stapjes van zijn project. Hij belde aan bij mensen in het bevingsgebied met de vraag of hij hun huizen mocht vastleggen.

Het lukte niet om goede contacten te leggen en hij gooi bijna de handdoek in de ring. Totdat hij de tip kreeg om het in Overschild te proberen. Met hulp van de gemeente Midden-Groningen kwam hij in contact met tien gezinnen die hij volgt.

Een inwoner van Overschild in zijn woning (Foto: Gus Drake)

‘Deze gezinnen verliezen allemaal hun huis. En in zekere zin verliezen ze ook herinneringen, want die zijn soms ook gekoppeld aan een fysiek iets. Maar dat verdwijnt’.

Gus is regelmatig in Overschild te vinden. Eerst sliep hij dan bij zijn oma en fietste hij op en neer. Maar nu kan hij ook af en toe terecht op een matras in de voorkamer van Gert en Ellen de Vries. Achter hun oude huis zijn bouwvakkers bezig met de fundering van hun nieuwe woning. Als dat klaar is, moet het huis waar ze al 34 jaar wonen worden gesloopt.

Het is echt een puzzel Gus Drake - fotograaf

'In al die kamers heb je herinneringen'

‘Dat doet wel wat met je’, zegt Ellen. ‘In al die tijd is er natuurlijk wel het een en ander gebeurd, je hebt in al die kamers herinneringen. Zo nu en dan maak je wel eens een foto, maar Gus legt het echt vast. Dat is een mooie herinnering voor later.’

Gus maakt een intieme studie van het huis. Alles gaat op de foto: het dressoir, de kapstok, een stapeltje kranten, een hoekje met bloemen. Alles. ‘Het is echt een puzzel. Ik moet eerst de mensen echt begrijpen voordat ik de grotere werken kan maken.’

De woonkamers ogen als een stilleven (Foto: Gus Drake)

‘Dit zijn echt sleutelfoto’s van het project’, zegt Gus. Er zit een man op een stoel, midden in een lege woonkamer. Op een tweede foto zit een vrouw op de grond voor de kachel. Ze staart naar het brandende vuur in het kacheltje.’

Tentoonstelling in het Groninger Museum?

Uiteindelijk wil Gus de persoonlijke verhalen die hij bewoners vroeg om op te schrijven combineren met zijn foto’s in een boek. En hij hoopt op een tentoonstelling, misschien wel in het Groninger Museum.

Een van de vastgelegde objecten (Foto: Gus Drake)





