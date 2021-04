Folkingestraat krijgt weer cameratoezicht: 'Enorm blij'

Er komt weer cameratoezicht in de Folkingestraat in Stad. Tot zeker 1 oktober hangen er camera's, op verzoek van bewoners van de straat. Die klagen over drugsgerelateerde overlast, en zeggen zo nu en dan met de dood te worden bedreigd.

In 2017 hingen er ook al camera's in de Folkingestraat. Die verdwenen begin 2018 weer, nadat ze volgens de gemeente Groningen niet goed genoeg zouden helpen.

De gemeenteraad stemde woensdagmiddag unaniem voor de terugkeer van het cameratoezicht, na weken van politiek debat. De tegenstand kwam vooral van GroenLinks, de grootste partij in de Groninger raad.

Onderzoek naar onderliggende redenen

Die partij stemde dan ook niet zomaar voor de plannen: fractievoorzitter Mirjam Wijnja dwong samen met D66, SP en Partij voor de Dieren een onderzoek af naar de onderliggende oorzaken van de overlast in de straat. 'We willen uiteindelijk een echte oplossing voor de problemen. Dat we nu voor stemmen is de uitkomst van een ingewikkelde afweging.'

De camera's komen er wat ons betreft voor een korte tijd en om een specifiek doel te dienen Mirjam Wijnja - fractievoorzitter GL

'De camera's komen er wat ons betreft voor een korte tijd en om een specifiek doel te dienen: namelijk het terugdringen van de overlast. Maar het is ook symptoombestrijding en het zorgt voor een verschuiving van de problemen.'

'Daarom willen we dat de gemeente de komende maanden onderzoek doet naar de groep overlastgevers. Hoe zit die groep in elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat dit probleem zich op de langere termijn verdwijnt, ook zonder camera's?'

'Kijk naar andere steden'

Wat Wijnja betreft moet er ook gekeken worden naar andere steden die soortgelijke problemen kennen. 'Kijk daar vooral eens naar, en zie wat we daaraan kunnen hebben.'

'Enorm blij'

Bewoner Geert Pruiksma van de Folkingestraat laat weten 'enorm blij' te zijn met de komst van het cameratoezicht.

Die lui moeten merken dat hun buitengewoon onaangename aanwezigheid niet op prijs wordt gesteld Geert Pruiksma - bewoner

'De vorige keer dat dat toezicht er was, nam de overlast letterlijk af. Niet alleen werd er minder gedeald, ook werden er minder bewoners en voorbijgangers lastiggevallen.'

'Die lui moeten merken dat hun buitengewoon onaangename aanwezigheid dag in dag uit voor onze deuren niet op prijs wordt gesteld. We hopen dat met de inzet van cameratoezicht het probleem teruggedrongen wordt.'

Tuig

Ook bewoner Frank Postma is blij met de terugkeer van de camera's. 'Van filmpjes van criminelen vanaf mijn balkon naar echt cameratoezicht!', zegt hij.

'Het is niet meer dan terecht dat de camera's terugkomen. Dit is een goede eerste stap in de richting van het aanpakken van het tuig wat op allerlei manieren huishoudt in de binnenstad.'

Lees ook:

- Veel vragen over cameratoezicht in de Folkinge: 'Is al het gereedschap al gebruikt?'

- Roep om cameratoezicht Folkingestraat: 'Ik word zo nu en dan met de dood bedreigd'