Betaald parkeren in stad definitief uitgebreid: betaalgebied wordt verdubbeld

Verschillende oppositiepartijen ageren tegen de plannen. Het CDA en de Stadspartij vinden de uitbreiding van het betaald parkeren bijvoorbeeld maar niets: zij vragen zich af of er in de wijken wel draagvlak is voor de plannen.

'Democratie is failliet'

Ook vinden de partijen dat dat draagvlak niet voldoende is gepeild. 'De democratie is failliet', zei Stadspartij-voorman Amrut Sijbolts daarover.

Ook D66 heeft haar vraagtekens: die partij had gewild dat inwoners meer betrokken zijn geweest bij de plannen. De partij stemde uiteindelijk wel voor, net als de meeste andere raadsleden.

'Weer in eigen wijk parkeren'

Volgens wethouder Broeksma leeft in veel wijken de wens om betaald parkeren in te voeren. Bewoners zouden vaak lang moeten zoeken naar een parkeerplek voor hun auto, bijvoorbeeld omdat forensen in hun wijk parkeren.

Ook wijken bewoners van naastgelegen wijken waar al betaald parkeren geldt, uit naar andere wijken. Door dat te doen besparen zij op hun parkeerkosten, maar komt een naastgelegen wijk overvol te staan met auto's.

50 euro per jaar

Een parkeervergunning voor bewoners gaat bijna 50 euro per jaar kosten. Een tweede auto is duurder: daarvoor betaal je bijna 100 euro per jaar. Bezoekers betalen 2,40 euro per uur.

De prijzen voor bewoners liggen daarmee lager dan wijken waar nu al betaald parkeren geldt. Oppositiepartijen SP, VVD, CDA en Stadspartij dienden een voorstel in om te onderzoeken of het mogelijk is de bedragen in die wijken ook te verlagen: alle andere partijen steunden dat voorstel.

In welke wijken gaat betaald parkeren gelden?

De gemeente Groningen voert het betaald parkeren in (of breidt het uit) in de volgende wijken:



Per 1 oktober 2021

West-Indische buurt, Oosterparkwijk, Helpman-West, Coendersborg



Per 1 maart 2022

Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Tuinwijk



Per 1 oktober 2022

De Wijert-Noord, Regattaweg en omstreken



Per 1 maart 2023

Stadspark, Corpus den Hoorn, Hoornse Meer

Betaald parkeren per wijk in Stad (Foto: Gemeente Groningen)

