Zonder afspraak winkelen: 'Het mag weer! Fijn hè?'

'Het mag weer! Fijn hè?', jubelt een vrouw. 'Het wordt een ouderwetse ochtend shoppen', zegt een dame, die samen met iemand anders is gaan winkelen. 'We zeiden direct: zo gauw het weer kan, gaan we. We waren hier al om half tien, toen was het nog rustig. Inmiddels is het alweer drukker.'

'Ik hoop dat het goed gaat'

Een andere vrouw in het centrum heeft er gemengde gevoelens bij. 'Het is wel direct een heel stuk drukker. Ik hoop dat het goed gaat. Daar ben ik wel wat bezorgd over. Als je hoort hoe het in de ziekenhuizen gaat... En dan gisteren weer de volle parken in de grote steden. Ik ben nog wat voorzichtig.'

'Men is er klaar mee'

Een vrouw die in een winkel werkt, snapt wel dat mensen nu weer spontaan gaan winkelen. 'Je zit constant in een spagaat, maar ik ben eigenlijk heel blij. Men is er klaar mee, men is het zat. Het wordt moeilijker. En dat geldt ook voor de regels.'

