Afvalenergiecentrale in Delfzijl zet 4 miljoenste ton afval om in groene energie

Die 4 miljoen ton afval werd aangevoerd vanaf 2010, toen de centrale in gebruik werd genomen. Het gaat om bedrijfs- en huishoudelijk afval uit binnen – en buitenland.

Duurzaam

EEW zet het afval in de ovens om in duurzame energie. ‘Het is duurzaam, omdat er hier geen fossiele brandstoffen als kolen of gas worden verstookt’, zegt woordvoerder Gert Jan Bennink.

De hoeveelheid energie die met het afval is opgewekt in de afgelopen 10 jaar is te vergelijken met 1,25 miljard kubieke meter aardgas. Ter vergelijking: dat is een kwart van het aardgasgebruik van alle huishoudens in Groningen.

Een vrachtwagen met daarin de 4-miljoenste ton afval arriveert bij EEW Energy from Waste (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Stoom

Overigens gaat de energie van EEW niet direct naar huishoudens. Ongeveer 90 procent gaat in de vorm van stoom naar bedrijven in Delfzijl. De overige 10 procent wordt geleverd in de vorm van perslucht of groene stroom.

Slakken

Wat na de verbranding van het afval overblijft zijn zogeheten slakken. Die worden gereinigd, waarna ze als bouwstof in bijvoorbeeld de wegenbouw worden gebruikt. Uiteindelijk blijft na het hele proces nog een klein deel vervuilde stof over, dat moet worden gestort.

Toekomst

Volgens Bennink voldoet EEW Energy from Waste aan de strengste Europese regels als het gaat om de uitstoot van rookgassen. ‘En Nederland doet daar nog een schepje bovenop.’

Toekomstplannen zijn er ook. Bennink: 'We willen meer herbruikbare stoffen uit het afval gaan halen voordat het de oven in gaat. En er komt een lijn waarmee we slib kunnen gaan verbranden.'

