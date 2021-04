Hotel Faber in Hoogezand viert 120-jarig bestaan: 'Een hotel voor iedereen'

Frank Faber is de vierde generatie Faber aan het roer van het hotel in Hoogezand. Hij is opgegroeid in het hotel en wist al op jonge leeftijd dat hij het bedrijf over zou nemen. Trots vertelt hij dat de wortels van het bedrijf eigenlijk in Stad liggen.

'Ken je het Harbour Café? Op die plek had een van mijn voorvaderen vroeger een café. Zijn zoon, Marten Cornelis Faber, vestigde zich later in Hoogezand en nam daar Het Posthuis over. Hij opende Hotel Faber op 30 april 1901. Precies 120 jaar geleden dus', lacht Faber.

Café T. Faber in Groningen (Foto: eigen collectie familie Faber)

Schouwburgzaal en bioscoop

Hotel Faber nam vanaf het begin een belangrijke positie in Hoogezand in. Er werd recht gesproken en de gemeenteraad vergaderde in het logement. In 1910 bouwde Faber een schouwburgzaal bij het hotel. Artiesten als Snip en Snap, Imca Marina, Seth Gaaikema en André van Duin traden op in de zaal. Ook werden er vanaf 1912 films vertoond in het hotel.

'Maar er gebeurde nog veel meer. De zaal was multifunctioneel. Er waren autoshows en andere presentaties. En er werd ook veel gedanst. Jongeren kwamen van heinde en ver om hier te dansen en daar zijn natuurlijk liefdes uit ontstaan. Daar plukken wij nog steeds de vruchten van. Die huwelijksfeesten worden alsnog weer hier gevierd', zegt Faber.

Hotel voor iedereen

Iedereen is altijd welkom geweest in het hotel volgens Faber.

'Vroeger was het eten en drinken hier natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Het waren vooral de grote industriebazen die hier kwamen, maar mensen uit de buurt bezochten het hotel door die grote zaal. Die gingen naar een voorstelling of presentatie van het een of ander.'

Kegelbaan

Achter de grote zaal zit ook nog een kegelbaan. Nog altijd wordt daar door verschillende verenigingen gespeeld met namen als 'De Hamburger' en 'Gooi Ze Om'. 'Helaas ligt het kegelen alweer een tijdje stil door corona, maar we hopen snel weer open te kunnen', zegt Faber, die vroeger zelf ook veel heeft gekegeld.

'Hoogezand is niet zo toeristisch'

De zakelijke markt is belangrijk voor het hotel. Bedrijven, overheid en andere organisaties maken veel gebruik van het hotel. Overnachtingen, lunches en vergaderingen.

'We bestrijken een groot gebied. Mensen die in de Eemshaven werken, komen ook hier slapen. Hoogezand is niet zo toeristisch, dus we moeten het ook echt van die markt hebben', zegt Faber.

Corona

Faber verwacht niet dat de markt na corona nog weer hetzelfde wordt. Om daar op in te springen, heeft hij een groot tv-scherm aangeschaft waarmee videoconferenties kunnen worden gehouden.

'Ik denk dat in de toekomst mensen ook heel erg op afstand blijven. Het bestuur kan dan hier gaan zitten en andere deelnemers aan de vergadering kunnen dan inloggen. We gaan dus wel met de tijd mee', zegt Faber.

Hotel Faber rond 1920 (Foto: eigen collectie familie Faber)

Positief blijven

Inkomsten van bedrijfsfeesten en het verenigingsleven moet Faber door corona ook missen. Toch blijft hij positief.

'We hopen dat iedereen straks heel snel gevaccineerd is en de economie weer teruggaat naar het oude, want dit is zo niet goed. Maar ik heb daar wel vertrouwen in. We hebben heel veel reacties gehad op het jubileum en iedereen zegt: we komen zodra het mag. Dus dat houdt ons op de been', zegt Faber.

