Lietmeijers mogen de markt weer op: 'Voor ons is dit een feestdag'

De voorraad tellen, sokken van een prijskaartje voorzien en de wintercollectie omwisselen voor de zomercollectie. Janna en Ton Lietmeijer benutten Koningsdag om zich voor te bereiden op hun eerste marktdag sinds tijden.

Half december besloot het kabinet dat de markten voor een deel moesten sluiten. Alleen kramen met voedsel en bloemenstalletjes mochten blijven staan. Voor de Lietmeijers volgde een vervelende periode.

Loodzware tijd

‘Niet alleen financieel, maar ook geestelijk was het loodzwaar’, zegt Janna. ‘In het begin ging het wel en hadden we begrip voor de maatregelen. Maar dan duurt het steeds langer… Ik heb er alles aan gedaan om weer terug naar de markt te kunnen, maar niks hielp. Uiteindelijk kwam er berusting en was het goed zo.’

Het is heel spannend. Het voelt net alsof we weer voor het eerst naar de markt gaan Janna Lietmeijer

Uit frustratie zei Janna wel eens tegen Ton: laten we er maar mee kappen, maar een serieuze optie was het nooit. Hoewel ze voorzichtig aan het afbouwen zijn, hopen ze er nog zeker vijf jaar aan vast te plakken.



De dag voor de terugkeer gieren de zenuwen door het lijf van de Lietmeijers. Ton is alvast een rondje gaan rijden met de wagen, om er zeker van te zijn dat hij de volgende ochtend start. ‘Het is heel spannend’, zegt Janna. ‘Het voelt net alsof we weer voor het eerst naar de markt gaan. Ik hoop dat we vannacht kunnen slapen.’

Hartelijk ontvangen

Als de twee woensdagochtend in alle vroegte aankomen in Leens, worden ze hartelijk ontvangen door de andere marktkooplui. En wat blijkt als de eerste vaste klanten komen? Ze hebben al die tijd gewacht met de aankoop van nieuwe sokken en onderbroeken.

Ik heb nog maar twee paar sokken. Doe maar twee setjes, dan zit ik nooit mis Ina Hoeksema - vaste klant

‘Ik heb nog maar twee paar sokken’, zegt vaste klant Ina Hoeksema met een lach tegen Janna. ‘Doe maar twee setjes, dan zit ik nooit mis.’

Slingers opgehangen

Hoeksema is blij met de terugkeer van de Lietmeijers. ‘Ik vind het fijn dat ze hier weer zijn. Ik ga hier elke woensdag naar de markt en de afgelopen tijd waren er toch een paar plekjes leeg.’

Ook Janna kan haar geluk niet op. ‘Voor ons is dit een feestdag, daarom hebben we slingers opgehangen. De datum van 28 april vergeten we niet zo snel meer. Ik word er blij van, al is het ook emotioneel. We kunnen eindelijk ons ding weer doen en dat maakt me gelukkig.’

Lees ook:

- Marktkraamhouders emotioneel: 'Oneerlijk dat we markt niet op mogen'

- Ons coronablog