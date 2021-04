Wat Aans! dist Nikkietutorials en Henk de Haan in Eelsk

‘Dou eevm normoal’, is het motto van de nieuwe single Eelsk van de Groningstalige rappers van Wat Aans! In de nieuwe track steken Rik Baptist en Teun Heuvel alias FiezeRik en de Beunhaas, de draak met aandachttrekkers als Nikkie de Jager en Henk ‘Broezen’ de Haan. Eelsk is vanaf donderdagmorgen te horen.

Vier jaar geleden scoorde Wat Aans! een van z’n grootste hits met Sjomp. Dat woord werd dat jaar verkozen tot het Schierste Grunneger Woord. Eelsk, wat zoiets betekent als ‘aanstellerig’, werd een jaar daar voor uitgeroepen tot het mooiste Groninger woord.

'Eelsk past goed bij deze tijd'

‘Eelsk vonden we altijd al een mooi woord en we wilden daar altijd al een keer wat mee doen,’ legt FiezeRik uit. ‘Eelsk past heel goed bij deze tijd. Iedereen met een mobieltje of een social media-kanaal is al snel eelsk.’

Henk de Haan is sowieso iemand die eelsk doet FiezeRik - rapper

‘Henk de Haan is sowieso iemand die eelsk doet,’ licht de rapper toe. ‘Ook Nikkie de Jager is nogal eelsk. Ik rap dat ik in het weekend er net zo bijloop als zij en dat is niet omdat ze transgender is ofzo maar om dat overdreven gedoe op internet. Wij steken met iedereen de draak. Ook met ons zelf. We hebben niet specifiek een community op het oog.’

Easy Toys

In de videoclip bij Eelsk is een opvallende rol weggelegd voor het Veendammer eroticabedrijf Easy Toys.

‘Na die toestanden rond de sponsoring van FC Emmen leek het ons wel ludiek om voor deze clip met ze samen te werken. Dat vonden zij gelukkig ook. Eerst een voetbalclub sponsoren en nu een clip met twee boerenrappers.’

Hoeveel het bedrijf heeft bijgedragen wil de rapper niet kwijt.

Kraantje Pappie in de sloot

‘Ze hebben voor een deel bijgedragen aan de kosten voor de videoclip.’ De clip zit overigens vol verwijzingen en grapjes. Kraantje Pappie ligt in een sloot en FiezeRik rapt vanaf de stoel van TV Noord-presentator Marcel Nieuwenweg. De aankondiging van de clip wordt gedaan door de 'onvermijdelijke' Tiktok Tammo.

