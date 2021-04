Geen vaste klant bij de groothandel? Dan alleen contant afrekenen

Wil je als horecabaas nu los met je terras, dan moet je natuurlijk wel een koel biertje kunnen serveren en de koelkast gevuld hebben met fris. Maar hoe kom je aan een verse voorraad als je al in geen maanden een klant hebt gezien en de bankrekening leeg is? Groothandelaren helpen een handje.

Net als de horeca zelf stonden ook de groothandelsbedrijven die de kroeg-, restaurant- en terraseigenaren bevoorraden te popelen om los te gaan. Ook groothandel Hanos kan wel een oppepper gebruiken, zegt directeur Bram Everards van de Groningen vestiging van Hanos, die ongeveer negenhonderd horecabedrijven in de regio belevert.

Er wordt wel weer wat besteld

De verkopen van horecagroothandel Hanos in Groningen lagen op het dieptepunt op zo’n veertig procent van normaal. ‘Nu is dat gestegen naar zestig. Dus er wordt wel weer wat besteld’, zegt Everards, die ook constateert dat veel ondernemers nog weinig trek hebben hun terras alleen in de middag te openen, zoals nu is toegestaan.

Alles is opgegaan bij iedereen, dus het zijn flinke bestellingen Bram Everards - Hanos Groningen

‘We merken nu wel dat we extra orders krijgen’, zegt Everhards. ‘Niemand heeft nog boter melk en andere producten die niet lang houdbaar zijn. Alles is opgegaan bij iedereen, dus het zijn flinke bestellingen.’ Everards schat dat de opening van de terrassen Hanos zo’n vierhonderd extra opdrachten heeft bezorgd.

Vooral blond bier, allerlei zomerbiertjes, rosé en frisdranken zijn momenteel hardlopers bij de terrasondernemers, zegt Everards.

Soepel met betalingsregeling

Maar lang niet alle horecaondernemers hebben door de maandenlange lockdown genoeg in kas om de bestelling te kunnen betalen. Vooral kleinere horecabedrijven kunnen volgens brancheorganisatie Samenwerkende Horeca Groothandels Nederland (SHGN) vaak maar moeilijk de rekening betalen voor de inkoop van nieuwe voorraden.

Hanos stelt zich soepel op, zegt Everards, zeker bij vaste klanten. ‘We maken per klant afspraken. Kennen we ze al jaren, dan durven we wel wat grotere voorraden te leveren en mogen ze grotere orders in een paar keer betalen. Zaakjes die net opstarten en waar we de ondernemer niet kennen, daar zijn we zeker wat voorzichtiger.’

Want vergeet niet, benadrukt Everards, ook de groothandel zelf heeft het natuurlijk zwaar gehad: ‘Waar een horecaondernemer één zaak heeft, zijn wij afhankelijk van honderden zaken die allemáál dicht zijn. We zijn nu heel blij dat er weer wat energie in zit.’

'De echte klap komt in september en oktober'

Ook bij de Groninger vestiging van Sligro, een andere gigant onder de groothandelsbedrijven, zijn de betalingsafspraken voor vaste klanten niet te strikt. ‘Maar er komen ook klanten die door andere leveranciers zijn afgewezen, dus dan is het gewoon contant afrekenen’, laat een woordvoerder van het Groningse Sligro-filiaal weten.

De horeca is nou eenmaal - ook zonder corona - een onzekere business weten ze bij Sligro en dus is voorzichtigheid sowieso geboden. In de bijna duizend horecapunten in Groningen zit volgens Sligro een doorstroom van ongeveer honderd per jaar. Dat zijn zaken die verdwijnen of van eigenaar wisselen.

‘Dat is met corona niet anders. Maar de echte klap komt in september, oktober, wanneer de loonbelasting en de pensioenafdrachten alsnog betaald moeten worden. Dan kunnen we zien wie dit allemaal heeft overleefd.’

Dat Sligro nog weinig merkt van betalingsproblemen bij klanten heeft volgens de grossier zeker ook te maken met de steunmaatregelen. ‘Er is blijkbaar nog steeds geld.'

Factuurtjes mogen wat langer open staan Warner Tel - Schiava

Warner Tel van Schiava in Groningen beleeft het net zo. Ook hij denkt dat alle hulpregelingen de reserves bij een aantal horecabedrijven op peil hebben gehouden. ‘We helpen onze klanten op allerlei gebieden, als ze al hulp nodig hebben, want het valt ons nog mee’, zegt Tel, die vooral Italiaans getinte horeca bevoorraadt.

Schiavia heeft veel vaste klanten, vaak familiebedrijven waar het al lang zaken mee doet en die vaak nog wel wat op de plank hebben. ‘We zijn zonder meer bereid coulant te zijn. Factuurtjes mogen wat langer open staan. En af en toe sponsoren we wat met wat flessen wijn. Maar we screenen natuurlijk wel. We kijken kritisch naar de persoon en naar het bedrijf waar we zaken mee doen.’

Onzekerheid over opening

Meer dan betalingsproblemen rond de aanleg van nieuwe voorraden proeft Henri Meijerman van Horecagroothandel Stadskanaal vooral de onzekerheid bij ondernemers over het openingsbeleid voor de horeca.

Zijn klanten zijn daardoor terughoudend met het plaatsen van grotere orders. Meijering: ‘Ze willen graag kleinere bestellingen plaatsen. Mocht de boel weer op slot gaan, dan is de schade bij hen minder groot. Ik kom ze tegemoet. Het is voor mij iets meer werk, maar in plaats van in één keer een grote bestelling, kom ik nu gewoon wat vaker een kleine bestelling leveren.’

Wat de groothandels gemeen hebben is dat ze lering hebben getrokken uit de eerste lockdown, tot vorig jaar juni. Toen de kroegen etcetera weer open gingen, bleek dat er een tekort aan van alles was.

‘We hebben nu tijdig opgeschaald om leveringsproblemen te voorkomen’, zegt Tel van Schiava. Ook Everards stelt zijn klanten gerust, er is volgens hem genoeg van alles. ‘Daar hebben we nu goed voor gezorgd.’

