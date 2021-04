Nog jaren tekort aan huurwoningen door versterking in Eemsdelta

'En dit gaat nog wel een paar jaar duren’, zei wethouder Annalies Usmany woensdagavond in de raad van Eemsdelta.

Wachttijd loopt steeds verder op

Het sloop-nieuwbouwprogramma in de gemeente zorgt ervoor dat de wachttijd om een huurwoning te krijgen steeds verder oploopt.

‘Op dit moment staan er 2.000 woningzoekenden ingeschreven voor een huurwoning. De wachttijd is gemiddeld twee jaar’, stelt Bert Raangs, fractievoorzitter van coalitiepartij CDA.

'Huurwoningen komen niet zomaar leeg'

Het CDA vindt het onbegrijpelijk dat nieuwbouwwoningen worden ingezet als wisselwoning. Volgens Usmany ontkomt de gemeente daar niet aan.

‘Huurwoningen komen niet zomaar leeg, de bestaande voorraad komt met mondjesmaat beschikbaar. Hierdoor ontkomen we er niet aan om ook nieuwbouw in te zetten als wisselwoning’, zegt Usmany.

Danny en Anna (Foto: Martin Drent)

Dat huurders nauwelijks een woning kunnen krijgen in Appingedam of Delfzijl, bleek enkele maanden geleden. Danny (32) en Anna (22) uit Appingedam willen naar een grotere woning, omdat ze in augustus hun eerste kind krijgen. Ze wonen nu nog in een appartement in het centrum van de stad met één slaapkamer. Ondanks dat Danny ruim drie jaar ingeschreven staat, kunnen ze nog geen gezinswoning krijgen.

In gesprek met woningcorporaties

De wethouder geeft aan in gesprek te zijn met de woningcorporaties om te voorkomen dat het sloop nieuwbouwproject voor nog meer krapte op de woningmarkt gaat zorgen. ‘We hebben vastgesteld dat maximaal 15% van de beschikbare huurwoningen mag worden ingezet als wisselwoning’, zegt Usmany.

De corporaties lieten eerder al weten dat er meer wisselwoningen gebouwd moeten worden. Nationaal Coördinator Groningen wil dit jaar driehonderd tijdelijke huizen bouwen in het bevingsgebied. Maar of dat voldoende is om het huizentekort tegen te gaan, moet nog blijken.

