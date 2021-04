Archeologen vinden deel van eeuwenoude Herepoort in Stad

Dat er op die plek archeologisch onderzoek gedaan kan worden is te danken aan werkzaamheden van Enexis. Die vervangt momenteel de oude gasleidingen van de Stad.

Kloostermoppen

Archeoloog Michiel Huisman van de Antea Group is ervan overtuigd dat het hier om de oude Herepoort gaat.

'We hebben beschrijvingen waar de poort precies gestaan heeft en ook aan de stenen kunnen we het zien. Dat zijn kloostermoppen. We hebben overigens wel gezien dat er ook nieuwere kloostermoppen zijn gebruikt. Dat duidt erop dat de poort ooit is vergroot'.

De Herepoort in 1785 (Foto: Jan Bulthuis/Wikimedia/Creative Commons)

We gaan alles vastleggen op camera en op schaal. Daarna wordt alles weer dichtgegooid Michiel Huisman - archeoloog

Deze Herepoort is van het bouwjaar 1470. Daarvoor stond de Herepoort op een andere plek, op de kruising van de Herestraat met het Zuiderdiep.

'De oorlogstechnieken werden steeds beter in die tijd. Zo kwamen er kanonnen. Tegen de kanonskogels was de stenen verdedigingsmuur niet bestand. Daarom legden ze een nieuwe verdedigingswal van aarde aan om de stad met een nieuwe Herepoort erin.'

Alles weer dichtgegooid

Huisman is in zijn nopjes met de vondst. 'Het is toch een belangrijk stuk geschiedenis van de Stad. We gaan alles vastleggen op camera en op schaal. Daarna wordt alles weer dichtgegooid. Ik denk dat de aannemer donderdagmiddag het zand er al weer over heeft'.