Gemeenteraad geeft groen licht voor groot zonnepark in Lagelandpolder

Omwonenden van het gebied probeerden het plan de afgelopen tijd tegen te houden of aan te passen. Zij voelen zich overvallen door de plannen en willen minder panelen. Bewoners maakten zelf een plan waarin ze voorstellen slechts de helft van de collectoren aan te leggen.

De meeste oppositiepartijen in de gemeenteraad schaarden zich achter dat idee, naar nu blijkt zonder succes.

Draagvlak en participatie

Voor- en tegenstanders van het zonnepark zijn het erover eens dat er beter naar bewoners geluisterd had moeten worden in het proces dat leidt tot de realisering van het zonnepark. Oppositiepartijen vinden dat coalitiepartijen als GroenLinks de plannen 'doordrammen'.

We vragen veel van de bewoners van de Lagelandpolder Hans Sietsma - Raadslid GroenLinks

GroenLinks-raadslid Hans Sietsma zegt zelf 'wakker te hebben gelegen' van de keuze om het park er te laten komen. 'We vragen veel van de bewoners van de Lagelandpolder', zegt hij. 'Er is wat misgegaan in de participatie. Dat begon met de plotselinge aankondiging van de komst van de hyperloop, het heeft een valse start gekend.'

Ook de PvdA zegt 'geworsteld te hebben met de keuze om het park er te laten komen of niet.' Ook D66 plaatste een kanttekening: bewoners moeten in de toekomst meer 'als partner' worden gezien en de participatie van omwonenden moet wat raadslid Jim Lo-A-Njoe beter.

Totale arrogantie

Ondanks de kritiek stemmen de coalitiepartijen voor de zonneparkplannen. Nadat GL-raadslid Sietsma door de SP verweten werd 'totale arrogantie' te laten zien gaf hij aan dat 'doorgaan met dit besluit ongemakkelijk is, maar uitstel onverantwoord' te vinden.

Een overzicht van de zonnepanelen en de hyperloop bij Meerstad (Foto: Gemeente Groningen)

Energietransitie

De partijen vinden de komst van het park belangrijk vanwege de toenemende vraag naar duurzaam opgewekte energie.

De gemeente wil in 2035 CO2-neutraal zijn: daarvoor wil het jaarlijks zo'n 850 megawatt aan duurzame energie opwekken, waarvan 500 megawatt uit 'zonne-energie op velden'. Het park in de Lagelandpolder moet daar een bijdrage van zo'n 200 megawatt aan leveren.

Ik hoop dat de komst van het park voor aanwonenden draaglijker zal worden Wethouder Roeland van der Schaaf

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) geeft aan dat er in de participatie van aanwonenden beter had gemoeten. De gemeenteraad draagt het college op om met hen te spreken over onder andere het financieel meeprofiteren van het park, en die opdracht neemt de wethouder aan.

'Ik hoop dat de komst van het park voor hen draaglijker zal worden', zegt hij.

Grote ontwikkelingen

Van der Schaaf blikt tot slot vooruit op de toekomst. 'Er staan Groningen en de rest van Nederland grote ontwikkelingen te wachten, we staan voor grote opdrachten in het ruimtelijk gebied. Willen we onze kinderen een schone toekomst geven, dan zal de schop in de grond moeten', blikt hij vooruit.

'Dat zal tot veel stress in de samenleving zorgen. De kunst is daarbij om de samenleving te leiden door die grote veranderingen. In dit proces is wel duidelijk geworden dat we daarin nog veel stappen te zetten hebben', besluit de wethouder zelfkritisch.

