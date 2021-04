Raad Eemsdelta akkoord met duurzaamheidsplannen, wil meer oog voor omwonenden

Het plan, de Regionale Energiestrategie, is een optelsom van alle wind- en zonneparken die er al staan of tot 2030 in onze provincie worden gebouwd.

'Compensatie is voorwaarde'

Partijen in Eemsdelta vinden dat omwonenden van dit soort parken te weinig betrokken zijn bij de plannen. Dat moet anders, zegt onder meer coalitiepartij VVD: 'Er wordt gemakkelijk naar getallen gekeken. We hopen dat er meer naar bewoners wordt gekeken', zegt fractievoorzitter Eduard Mulder.

Draagvlak en compensatie zijn een voorwaarde Ina Schenkel - ChristenUnie

Ook coalitiepartij ChristenUnie wil dat de gemeente meer naar omwonenden luistert bij nieuwe projecten: 'Draagvlak en compensatie zijn een voorwaarde. Als initiatieven daar niet aan voldoen, verlenen we geen medewerking', zegt fractievoorzitter Ina Schenkel.

Gemeentelijk energiebedrijf

Gemeentebelangen Eemsdelta (GBE) wil een stap verder gaan. De oppositiepartij stelt voor om een onderzoek te doen naar het opzetten van een gemeentelijk energiebedrijf. Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA steunen dat plan.

'Het is niet voor niets dat grote bedrijven windparken exploiteren en hinder afkopen. Het is een verdienmodel', zegt raadslid Cees van Ekelenburg (GBE). 'Met een gemeentelijk energiebedrijf heb je beter zicht op de verdeling van inkomsten wat ten goede komt aan alle inwoners.'

Dat voorstel haalt het niet. Coalitiepartijen nemen genoegen met de toezegging van wethouder Hans Ronde (VVD) dat de gemeente onderzoekt hoe omwonenden beter betrokken kunnen worden bij nieuwe plannen. 'Het oprichten van een energiebedrijf kan daar een uitkomst van zijn, maar er kunnen ook andere oplossingen zijn', aldus de wethouder.

Wat als je niet akkoord gaat?

De partijen in de raad gaan akkoord met het bod dat op tafel is gelegd door de gezamenlijke gemeenten, waterschappen en de provincie Groningen. Alleen Gemeentebelangen is tegen. 'De ruimte kunnen we maar één keer invullen. Het is wonderlijk dat het doel bovenaan staat, maar hoe je dat bereikt niet is vermeld. Als we niet akkoord gaan, geven we een duidelijk signaal af dat we het daar niet mee eens zijn', zegt Van Ekelenburg.

Volgens wethouder Ronde is het onverstandig om niet mee te gaan, aangezien er nu alweer gewerkt wordt aan de plannen die na 2030 komen: 'De trein dendert door en dan kan het maar zo zijn dat de wagon Eemsdelta wordt losgelaten als we niet akkoord gaan. Dan kunnen ons dingen opgelegd worden door andere overheden. Dat willen we niet.'

Geen 'hagelslag' aan windmolens en zonneparken

De gemeente Eemsdelta trapte eerder al op de rem met duurzaamheidsplannen. De gemeente vindt dat er eerst gekeken moet worden waar nieuwe wind- en zonneparken na 2030 precies moeten komen. Ronde stelt voor om daar concentratiegebieden voor in te richten dichtbij de industrie, zodat er niet her en der door het landschap windmolens en zonneparken komen.

Voor nieuwe windparken is in elk geval geen plaats meer in Eemsdelta. De gemeente wil wel samen met lokale energiecoöperaties drie nieuwe zonneparken aanleggen. Waar die parken moeten komen, is nog niet bekend.

Andere gemeenten in de provincie zijn ook kritisch op de Regionale Energiestrategie. Zo hebben Pekela en Veendam ook bezwaren. Het bod wordt deze periode in de gemeenteraden, waterschappen en Provinciale Staten besproken.