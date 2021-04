Donar sneuvelt in driepuntstorm van Yoast United

Donar is in de kwartfinale van het bekertoernooi uitgeschakeld. De Groninger basketballers verloren in Bemmel met 97-91 van laagvlieger Yoast United.

Het was de eerste nederlaag onder leiding van coach Pete Miller. Hij zag zijn ploeg in het derde kwart de wedstrijden uit handen geven.

10 op 17 driepunters

Voor rust slaagde Donar er niet in afstand te nemen, ondanks dat het aanvallende gedeelte wel in aardig in orde was. De thuisploeg vertrouwde vooral op de driepunters en scoorde uit zeventien pogingen tien keer. De ruststand was 48-52 in het voordeel van Donar.

Ook na de pauze denderde Yoast door met schoten van afstand. In totaal vielen er zeven ballen van achter de driepuntslijn door het net. Daardoor waren de rollen volledig omgedraaid na het derde kwart, waarin Donar slechts dertien punten op het bord bracht.

Schutters weer in stelling

Donar richtte zich op in de laatste tien minuten en zette een run neer van 18-2. Leon Williams was in die fase belangrijk met twee driepunters. Ook Henry Caruso had een groot aandeel in de comeback. Het leverde een voorsprong op van vier punten (79-83).

De Groningers leken daardoor met de schrik vrij te komen, maar Yoast bracht in de laatste vier minuten de schutters weer in stelling. Mede door twee driepunters werd een gat van zeven punten geslagen. Die voorsprong bleek in de slotfase onoverbrugbaar voor de Groningers.

Complete top drie strandt

Donar mag zich troosten met het feit dat ook Leiden en Den Bosch strandden in de kwartfinale. Daardoor is de complete top drie van de Elita A uitgeschakeld in de strijd om de nationale beker. Ogungbemi-Jackson was topscorer van Donar met 21 punten.

Donar komt op zaterdag 8 mei pas weer in actie. Dan staat de eerste wedstrijd van de play-offs om het kampioenschap tegen Den Helder Suns op het programma.