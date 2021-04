Showband naar Friesland vanwege minder strenge coronaregels

Het fietsende muziekkorps stak de grens over, omdat de Veiligheidsregio Fryslân soepeler is met de coranaregels dan de Veiligheidsregio Groningen.

Parkeerplaats

Op de grote parkeerplaats van touringcarbedrijf Dalstra zagen de leden van Crescendo elkaar weer na maanden van online repeteren. Dat gebeurde zonder fietsen, maar staand bij hun auto's of gezeten in de kofferbak. Zo konden ze toch coronaproof muziek maken.

'We hebben het een beetje afgekeken van andere muziekkorpsen die al op deze manier repeteren', zegt voorzitter Albertha Hoekstra, 'We dachten, dat gaan wij ook doen.'

In niet-coronatijden repeteert het wereldberoemde muziekkorps in het Barontheater of op het daar vlakbij gelegen eigen Kor Dijkstraplein in Opende. Maar daar kwam het de afgelopen tijd niet van.

Online repetitities

Noodgedwongen stapte Crescendo over op online repetities. Dat gebeurde per instrumentgroep onder leiding van de dirigent. Zo speelden de slagwerkers apart van de saxofonisten en de andere blaasinstrumenten. Het was behelpen, volgens Hoekstra.

Reikhalzend werd uitgekeken naar het moment dat er weer samen muziek gemaakt kon worden. Met de aangekondigde versoepelingen in aantocht dachten de leden weer snel los te kunnen, maar dat was buiten de regels van de Veiligheidsregio Groningen gerekend.

Hoekstra: 'Toen jongeren tot 27 jaar weer samen mochten sporten dachten wij dat onze leden in die leeftijdsgroep ook weer samen muziek mochten maken. Maar de Veiligheidsregio Groningen en de gemeente Westerkwartier hadden dat liever niet. Dat hebben we gerespecteerd.'

Iedereen staat bij de auto op gepaste afstand (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Hoekstra vervolgt: 'Maar nu de versoepelingen eraan lijken te komen, heeft de overkoepelende muziekbond geadviseerd om een drive in repetitie te doen. Andere korpsen doen dat ook al en zo is het idee ontstaan. Iedereen stond bij de auto op gepaste afstand van elkaar en dat ging prima.'

Genoten van het weerzien

Trombonist Alex Nieuwland had genoten van het weerzien en het samenspelen. 'Dit is zoveel leuker dan elkaar alleen te zien op een beeldscherm. Online repeteren is verre van ideaal', zegt hij. 'Je merkte wel dat het allemaal nog wat onwennig was, maar ik ben blij dat we weer samen kunnen repeteren, al is het wel op een bijzondere manier.'

Dirigent Sietze Bandringa was blij dat het begin er weer is: 'Het is een verademing om de mensen weer te zien. Dat repeteren via het beeldscherm is heel lastig. Ik ben blij dat het eind echt in zicht komt.'

Nog even de tijd

Crescendo heeft nog even de tijd om te repeteren. Als alles doorgaat dan is het eerste optreden pas na de zomervakantie.

