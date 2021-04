Tientallen vergeten adressen krijgen alsnog snel internet

‘In het verleden is er een inventarisatie gemaakt. Daar zijn 14.000 adressen uit geselecteerd die in aanmerking komen voor de subsidieregeling snel internet. Nu blijkt dat er adressen niet in beeld zijn geweest, die proberen we alsnog aan te sluiten’, zegt gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA).

Het gaat hier om 86 adressen in het Westerkwartier die boven water kwamen drijven, zegt Rijzebol. ‘Ze hebben zich in veel gevallen zelf gemeld. In een eerder stadium zijn ze niet gedetecteerd, dat kan gebeuren bij een project waar het om bijna 14.000 adressen gaat.’

'Iedereen snel internet voor 2018'

In 2017 won Rodin Broadband de aanbesteding voor de aanleg van snel internet in onze provincie. Het project begon in het bevingsgebied en breidde zich daarna uit naar andere delen in onze provincie. De provincie Groningen, Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen hebben hier destijds 40 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Ruim 30 miljoen euro ervan is een lening, de resterende 10 miljoen euro is subsidie.

Aanvankelijk sprak toenmalig gedeputeerde Patrick Brouns de ambitie uit dat heel Groningen in 2018 snel internet zou hebben. Dat bleek te ambitieus en de provincie moest meerdere keren melden dat het project vertraging had opgelopen. Gedeputeerde Rijzebol, opvolger van Brouns, ziet het opduiken van deze tientallen adressen niet als een probleem.

‘We kennen de adressen nu, het project wordt nu uitgerold in het Westerkwartier en men is daar nu bezig de adressen alsnog aan te sluiten.’

