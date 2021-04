Groningen Airport Eelde gokt op duurzaamheidssubsidies en Brussel

In een presentatie aan Provinciale Staten schetst De Groot een beeld dat Groningen Airport Eelde zich kan onderscheiden door in te zetten op duurzaamheid. Ze noemt de samenwerkingen met de New Energy Coalition (een samenwerkingsverband van onder meer bedrijven en organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid), Gasunie en andere partners als blauwdruk voor het beleid van de komende jaren.

Onderhoud vliegtuigen moet geld opleveren

Ook in de toekomst zijn passagiersvluchten belangrijk voor de inkomsten, stelt De Groot, maar daarnaast overweegt de luchthaven alles wat geld oplevert.

'Voor het onderhoud uitvoeren van grote vliegtuigen is echt een markt’, stelt ze. ‘We gaan kijken of we dat op Groningen Airport Eelde kunnen laten doen. Dat levert erfpachtinkomsten, start- en landingsgelden op.'

'Ook zijn we in gesprek met de grootste bloemenimporteur van Nederland voor vrachttransport. De bloemenveiling in Eelde vindt het ook interessant. We willen in elk geval inzetten op een bredere stroom aan inkomsten.’

Op zoek naar subsidies

Dat neemt de zorgen bij GroenLinks, de grootste partij in de Groninger Staten, niet weg. ‘De ambities op de lange termijn zijn uitgesproken, maar wat verwacht de luchthaven van de provincie Groningen qua financiering?' De partij maakt zich zorgen over de periode na 2022.

De kosten voor het verduurzamen van de luchthaven zoekt De Groot in de vorm van Europese subsidies. ‘We willen een aanvraag doen in Brussel, we hopen op een bijdrage vanuit de 'Duurzame Luchtvaarttafel'.' Dat laatste is een samenwerking van organisaties uit de luchtvaartsector en de overheid over het terugdringen van de CO2-uitstoot bij het vliegen.

Gelobbyd voor meer geld

Ook heeft ze luchthaven goede hoop op meer geld vanuit het Rijk. 'In het nieuwe regeerakkoord verwachten we geld voor een duurzame luchtvaart', zegt De Groot. 'Daar is ontzettend voor gelobbyd. We hebben hier de ruimte voor verduurzaming van de luchthaven, maar zonder een bijdrage van de overheid kunnen we dit niet financieren.’

Ook is de luchthaven in gesprek met luchtvaartmaatschappij Green Airlines. Deze maatschappij stalt er een toestel met honderd stoelen. ‘We zijn met ze in gesprek over een bestemming, maar dat kunnen meerdere worden. Dan kun je denken aan Ibiza, Londen, Alicante. Green Airlines probeert in elk geval mooie bestemmingen te kunnen gaan aanbieden.’

