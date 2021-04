'Inspraak is een wassen neus in de gemeente Groningen'

In de polder tussen Lageland en Meerstad ligt straks 156 hectare aan zonnepanelen. In hetzelfde gebied staan ook de bouw van hyperloop testcentrum en een transformatiestation gepland.

Plan voor kleiner zonnepark niet overgenomen

Omwonenden van het gebied voelden zich al overvallen door de komst van de hyperloop. De plannen voor een groot zonnepark wakkerde die onvrede verder aan. Bewoners maakten daarom zelf een plan waarin ze voorstelden slechts de helft van de panelen aan te leggen. Maar ondanks steun van de meeste oppositiepartijen, werd het plan niet overgenomen.

'Geen enkele handreiking gedaan'

Voor bewoonster Heike Of betekent dat maar één ding: 'Inspraak in de gemeente Groningen is een wassen neus.' Dat het ondanks de goede organisatie onder omwonenden niet gelukt is de gemeente bij te sturen, steekt haar. 'We hadden verwacht dat er in ieder geval enige handreiking zou worden gedaan, maar dat is niet gebeurd.'

Het is pijnlijk en voelt echt alsof er niet geluisterd is Marieke van Roy - omwonende toekomstig zonnepark Lageland

Marieke van Roy valt haar bij. Zij zag de bui als medebewoner echter al een tijdje hangen.

'Eigenlijk was het voor mij al heel duidelijk. De rigide houding van de raadsleden was zo sterk dat we wel wisten dat er geen concessies gedaan zouden worden. En dat bleek. Het is pijnlijk en voelt echt alsof er niet geluisterd is.'

Raad erkent: 'Beter naar bewoners moeten luisteren'

Ook in de raad waren voor- en tegenstanders van het zonnepark het er woensdag over eens dat er beter naar bewoners geluisterd had moeten worden. Oppositiepartijen vinden dat coalitiepartijen als GroenLinks de plannen 'doordrammen'.

GroenLinks-raadslid Hans Sietsma zei zelf 'wakker te hebben gelegen' van de keuze om het park er te laten komen. 'We vragen veel van de bewoners van de Lagelandpolder', zei hij. 'Er is wat misgegaan in de participatie. Dat begon met de plotselinge aankondiging van de komst van de hyperloop, het heeft een valse start gekend.'

Lees ook:

- Groen licht voor groot zonnepark in Lagelandpolder

- Oppositie in Groningse raad wil minder zonnepanelen Meerstad

- Komst van zonnepark, hyperloop én hoogspanningsstation wordt polderbewoners te veel